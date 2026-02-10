“Des millions de visites supplémentaires” : Leboncoin débarque dans ChatGPT

Leboncoin lance sa propre application dans ChatGPT pour simplifier les recherches d'annonces. La plateforme espère dans le même temps sensiblement augmenter son trafic.

leboncoin panne
Crédits : Adobe Stock

ChatGPT est compatible avec les plateformes de commerce en ligne depuis plusieurs mois maintenant, mais cette fonctionnalité était jusqu'à présent surtout exploitée aux États-Unis. Leboncoin a annoncé le lancement de sa propre application dans ChatGPT, et l'entreprise voit déjà les choses en grand.

“Nous espérons des millions de visites supplémentaires”, a déclaré Julien Jouhault, directeur technologique de Leboncoin, auprès des Échos. Il en profite pour détailler l'intérêt d'une telle implantation pour les utilisateurs : “Une fois connecté à l'appli intégrée avec ses identifiants Leboncoin, qui sont totalement cryptés par ChatGPT et donc sécurisés, l'utilisateur peut mener sa recherche d'appartement ou de machine à laver d'occasion en affinant ses critères au fil de la discussion”, explique-t-il.

La recherche dans Leboncoin facilitée par ChatGPT

C'est une toute nouvelle expérience de recherche qui s'ouvre. Plutôt que de réfléchir aux catégories, mots-clés et filtres à utiliser pour trouver un produit ou un service, l'utilisateur peut recourir au langage naturel. ChatGPT se charge en plus de réaliser une sélection d'annonces qui correspondent à nos besoins, évitant de scroller longuement à la recherche de l'annonce qui répond le mieux à nos exigences. Le chatbot d'OpenAI se charge de faire le tri parmi les 88 millions d'annonces hébergées par Leboncoin.

ChatGPT affiche un carrousel d'offres suggérées. L'utilisateur peut affiner sa recherche pour obtenir des résultats pertinents ou cliquer sur l'une des annonces mises en avant par l'IA. Dans ce cas, l'utilisateur est redirigé sur le site Leboncoin. Un bouton “Bonne affaire ?” est aussi ajouté pour savoir rapidement si un tel achat vaut vraiment le coup. “Cette fonctionnalité s'appuie sur l'algorithme de ChatGPT pour donner des conseils pertinents, basés sur une masse gigantesque de données de marché disponibles sur le web”, précise Julien Jouhault aux Échos.

Leboncoin travaille sur des fonctions supplémentaires, ainsi que sur une intégration avec les IA de Google et Perplexity. “La mise en relation entre vendeurs et acheteurs (messageries) et le paiement resteront sur notre site et notre propre appli”, promet par contre le cadre de la plateforme. Trois ingénieurs ont été mobilisés sur un mois et demi pour développer l'app Leboncoin pour ChatGPT.


