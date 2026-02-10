WhatsApp poursuit ses efforts pour offrir aux utilisateurs de la version web une expérience plus complète, à l’image des applications mobiles et desktop. C’est dans ce cadre que la plateforme commence à déployer les appels audio et vidéo dans les conversations individuelles.

L’interface web de WhatsApp a longtemps été laissée pour compte, Meta concentrant ses efforts sur les applications mobiles. Mais depuis quelque temps, il semble que la maison-mère de Facebook ait décidé de combler ce retard dont souffre la version web.

En effet, nous vous informions le mois dernier que WhatsApp était en train de développer une fonctionnalité qui lui manquait cruellement : celle de pouvoir passer des appels de groupe directement depuis le navigateur. Mais quid des discussions individuelles ? Pas de panique, WhatsApp ne les a pas oubliées.

Vous pourrez bientôt passer des appels audio et vidéo depuis WhatsApp Web

En effet, WhatsApp développe la possibilité de passer des appels audio et vidéo directement depuis le navigateur web depuis près d’un an. Cette prudence a permis à la plateforme de peaufiner cette fonctionnalité, la calquant sur celle des applications mobiles et de bureau.

Selon WABetaInfo, il s’agit là d’un déploiement initial et il se concentre sur les conversations individuelles : pour démarrer l’appel, il suffit d’en ouvrir une et de cliquer sur le bouton dédié.

Les internautes passant un appel vidéo peuvent bénéficier de l’option de partage d’écran, alignée sur l’expérience offerte par l’application de bureau. Les utilisateurs ne seront donc pas dépaysés et pourront partager facilement leurs documents en direct – précisons qu’il est fortement recommandé de vérifier le contenu qui s’affichera à l’écran avant d’activer l’option.

Pour cette fonctionnalité tant attendue, là encore, WhatsApp brandit son incontournable credo (qu’une action collective a récemment mis en doute) : les appels sont chiffrés de bout en bout et ce sans qu’aucune manipulation ne soit nécessaire de la part de l’internaute – comme sur Android, iOS ou encore sur la version desktop. Cette sécurité, basée sur le protocole Signal, garantit la confidentialité : ce sont uniquement les deux interlocuteurs qui peuvent entendre la conversation.

Cette nouveauté bienvenue est une bonne nouvelle, en particulier pour les propriétaires de PC sous Linux : WhatsApp ne proposant pas d’application de bureau pour ce système d’exploitation, les utilisateurs Linux sont dépendants de la version web – qui était jusque-là plutôt limitée en comparaison.

Pour le moment, seuls certains utilisateurs inscrits au programme bêta voient cette fonctionnalité, mais cette dernière sera bientôt déployée auprès d’un plus grand nombre d’internautes – qu’ils appartiennent ou non au programme bêta.