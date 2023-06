La RTX 4060 est officielle, la carte graphique grand public de Nvidia vaut 329 €

Les premières RTX 4060 arrivent dans les rayons. Elles sont conçues pour séduire un large public, avec un concentré de performances et d’efficacité énergétique à un prix abordable.

La RTX 4060 est enfin commercialisée, et comme prévu elle est abordable sans faire trop de sacrifices. Elle est équipée du GPU AD107-400-A1 avec 3072 cœurs CUDA et 8 Go de mémoire GDDR6. Non seulement la RTX 4060 surpasse sa prédécesseure dans tous les domaines, mais de plus, elle se révèle bien plus efficace au niveau énergétique.

La GeForce RTX 4060 est un GPU clairement orienté grand public. Les joueurs qui peuvent se contenter de jouer en Full HD, à 1 920 × 1 080 pixels, et qui ne veulent pas casser leur tirelire seront heureux de trouver dans cette carte l’essentiel des technologies offertes par Nvidia. Les gamers purs et durs qui ne conçoivent que de jouer en résolution 4K à 170 images par seconde devront, eux, se tourner vers une de ses monstrueuses grandes sœurs, la RTX 4090, par exemple.

Avec la RTX 4060, Nvidia met le DLSS3 et l’IA à portée de tous, à 329 €

La RTX 4060 de Nvidia propose ainsi la technologie DLSS 3 (pour Deep Learning Super Sampling) qui permet aux jeux compatibles de « s’exécuter dans une résolution inférieure pour améliorer les performances puis, par la magie de l’IA, déduit une image de résolution supérieure se rapprochant du même niveau de détail qu’à la résolution supérieure. Elle permet d’obtenir des paramètres graphiques et/ou des taux de rafraîchissement plus élevés […] Les créateurs apprécieront également l’encodeur NVENC de 8e génération avec prise en charge de l’AV1 ».

Outre des gains de performance par rapport à la RTX 3060 allant de 23 % à 48 % selon les modèles sélectionnés, c’est sur le terrain du prix que la RTX 4060 compte se faire une place dans les tours des joueurs occasionnels. Avec un prix de vente proposé par Nvidia de 329 €, la RTX 4060 vient lutter sur les terres de la RX 7600 d’AMD, dont le prix de vente officiel est de 299 €.