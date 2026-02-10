Ça y est, ChatGPT commence à afficher de la publicité

Il va falloir payer au moins 23 euros par mois pour supprimer la publicité dans ChatGPT. La plateforme commence en effet à en diffuser pour les comptes gratuits et Go.

En janvier dernier, OpenAI annonçait l'introduction de la publicité dans ChatGPT. Ce n'était pas vraiment une surprise, après avoir conquis les utilisateurs, l'entreprise cherche à rentabiliser ses investissements et le coût de la puissance de calcul que nécessite chaque requête. Le code d'une version bêta de ChatGPT sur Android nous avait d'ailleurs déjà mis la puce à l'oreille. On ne savait par contre pas quand l'épée de Damoclès allait tomber, c'est désormais le cas.

CNBC nous apprend qu'OpenAI a commencé à diffuser ses pubs dans ChatGPT à partir du 9 février 2026. Le déploiement est progressif, la société réalisant encore des tests. Vous ne verrez donc peut-être pas encore de publicités sur la plateforme avant un certain temps, mais lorsque votre tour sera venu, vous ne serez pas surpris : vous saviez que ça allait irrémédiablement arriver.

Anthropic se paye OpenAI et ChatGPT

La publicité n'est affichée que pour les utilisateurs disposant d'un compte gratuit. Les abonnés aux différentes formules proposées par OpenAI (abonnements Plus, Pro, Business et Enterprise) sont bien entendu épargnés par l'affichage de réclames. La seule exception est ChatGPT Go, qui coûte 8 euros par mois au lieu des 23 euros du plan Plus, destiné aux particuliers, qui est lui bien concerné par l'apparition de publicité.

Une source citée par CNBC glisse qu'OpenAI prévoit que la publicité représentera moins de la moitié de ses revenus à long terme. Le modèle premium payant, sans pubs et avec des fonctionnalités et avantages supplémentaires, va donc être conservé par ChatGPT.

À l'époque de l'annonce, la firme de Sam Altman expliquait que les publicités seraient clairement identifiées, apparaîtraient en bas des réponses du chatbot et n’influenceraient pas le contenu ou la forme de ces mêmes réponses. OpenAI veut, pour l'instant en tout cas, éviter ce qui a ruiné l'expérience des moteurs de recherche.

Anthropic s'est moqué de la décision d'OpenAI d'ajouter de la pub dans ChatGPT dans un spot diffusé lors du SuperBowl. Sam Altman a répondu en la qualifiant de pratique “malhonnête” et “trompeuse”.