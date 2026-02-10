Ça y est, ChatGPT commence à afficher de la publicité

Il va falloir payer au moins 23 euros par mois pour supprimer la publicité dans ChatGPT. La plateforme commence en effet à en diffuser pour les comptes gratuits et Go.

ChatGPT
Crédits : 123RF

En janvier dernier, OpenAI annonçait l'introduction de la publicité dans ChatGPT. Ce n'était pas vraiment une surprise, après avoir conquis les utilisateurs, l'entreprise cherche à rentabiliser ses investissements et le coût de la puissance de calcul que nécessite chaque requête. Le code d'une version bêta de ChatGPT sur Android nous avait d'ailleurs déjà mis la puce à l'oreille. On ne savait par contre pas quand l'épée de Damoclès allait tomber, c'est désormais le cas.

CNBC nous apprend qu'OpenAI a commencé à diffuser ses pubs dans ChatGPT à partir du 9 février 2026. Le déploiement est progressif, la société réalisant encore des tests. Vous ne verrez donc peut-être pas encore de publicités sur la plateforme avant un certain temps, mais lorsque votre tour sera venu, vous ne serez pas surpris : vous saviez que ça allait irrémédiablement arriver.

Anthropic se paye OpenAI et ChatGPT

La publicité n'est affichée que pour les utilisateurs disposant d'un compte gratuit. Les abonnés aux différentes formules proposées par OpenAI (abonnements Plus, Pro, Business et Enterprise) sont bien entendu épargnés par l'affichage de réclames. La seule exception est ChatGPT Go, qui coûte 8 euros par mois au lieu des 23 euros du plan Plus, destiné aux particuliers, qui est lui bien concerné par l'apparition de publicité.

Une source citée par CNBC glisse qu'OpenAI prévoit que la publicité représentera moins de la moitié de ses revenus à long terme. Le modèle premium payant, sans pubs et avec des fonctionnalités et avantages supplémentaires, va donc être conservé par ChatGPT.

À l'époque de l'annonce, la firme de Sam Altman expliquait que les publicités seraient clairement identifiées, apparaîtraient en bas des réponses du chatbot et n’influenceraient pas le contenu ou la forme de ces mêmes réponses. OpenAI veut, pour l'instant en tout cas, éviter ce qui a ruiné l'expérience des moteurs de recherche.

Anthropic s'est moqué de la décision d'OpenAI d'ajouter de la pub dans ChatGPT dans un spot diffusé lors du SuperBowl. Sam Altman a répondu en la qualifiant de pratique “malhonnête” et “trompeuse”.


La rédaction vous conseille aussi...

Abonnez-vous gratuitement à la newsletter

Chaque jour, le meilleur de Phonandroid dans votre boite mail !

Réagissez à cet article !

Demandez nos derniers articles !

Test Sony Linkbuds Clip : le géant japonais peut-il détrôner Huawei sur le terrain des écouteurs « bijoux » ?

Annoncés le lendemain du lancement des FreeClip 2 de Huawei, les Linkbuds Clip de Sony en sont un adversaire direct. Ecouteurs TWS, « tour d’oreille », ces accessoires audio promettent l’expérience sonore…

GTA : le jeu culte de 1997 ressuscite sur PC et Steam Deck grâce à ce lanceur portable sur mesure

Puisque GTA 6 se fait attendre, pourquoi ne pas se (re)plonger dans la version originelle ? Car le jeu a été retiré des boutiques numériques ? Certes, mais il existe désormais…

La vérification de l’âge obligatoire arrive sur Discord, voici comment ça va marcher

Discord va bloquer des fonctionnalités à tous ses utilisateurs et il faudra obligatoirement faire vérifier son âge pour y accéder de nouveau. Alors que la France a mis en place…

Ces trois applis photo Android ont exposé les données de plus de 150 000 utilisateurs

Certaines applications Android peuvent mettre en danger les données personnelles sans que vous le sachiez. C’est ce qui est arrivé à des milliers d’utilisateurs d’applis photo pourtant très populaires. Une…

Sony WF‑1000XM6 : quelles nouveautés pour les écouteurs sans fil de Sony ?

La sortie des Sony WF‑1000XM6 est imminente. En plus d’un dessign redessiné, les nouveaux écouteurs sans fil de la marque vont embarquer plusieurs améliorations par rapport au modèle antérieur, le…

Samsung Galaxy S26 : ce petit détail du bloc photo qui avait échappé à tout le monde jusqu’à maintenant

Nous savons déjà depuis quelques jours à quoi ressembleront les différents modèles de la prochaine série de smartphones haut de gamme de Samsung : les Galaxy S26. Toutefois, des observateurs particulièrement…

Le Samsung Galaxy S25 vous aide à ne plus rater aucun message important grâce à cette nouvelle fonction

Samsung continue d’enrichir son Galaxy S25 avec des fonctions pensées pour le quotidien. La dernière en date s’active quand vous ne pouvez pas décrocher. Elle promet de rendre les appels…

Le prix de la mémoire a encore doublé en 2026, et ce n’est pas prêt de s’arrêter

Après déjà de fortes hausses fin 2025, les tarifs de la mémoire vive et du stockage continuent d’augmenter rapidement en ce début 2026. RAM, SSD et même HDD, toute l’industrie…

Les AirPods 4 à moins de 110 € : Amazon sort l’artillerie lourde et ça ne va pas durer

Les AirPods 4 tombent à leur prix le plus bas. Amazon propose actuellement les écouteurs d’Apple à seulement 109 €, mais il va falloir faire vite. Voir l’offre sur les…

Xiaomi 18 : la version Pro pourrait enterrer le Samsung Galaxy S26 sur le terrain de la photo, voici comment

Xiaomi a frappé fort avec sa gamme Xiaomi 17 et la marque chinoise ne compte apparemment pas s’arrêter en si bon chemin. Si ses smartphones figurent déjà parmi les meilleurs…

Retrouvez sur Phonandroid toute l’actualité autour de l’OS mobile de Google. Le site est une véritable mine d’or autour des produits Android et bien plus ! Vous cherchez un téléphone ou souhaitez maîtriser parfaitement le votre ? Nos articles, dossiers et tutoriels sont là pour vous informer et vous guider. Votre smartphone n’aura plus aucun secret pour vous. Nous vous ferons découvrir les meilleures applications android sur le Google Play. Si les tablettes vous intéressent, vous pourrez suivre l’actualité des différentes marques. Elles sont nombreuses et s’y retrouver est compliqué. Phonandroid et son forum sont là pour vous informer et vous guider.