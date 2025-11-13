Le monde du jeu vidéo ne sera plus jamais comme avant, pourquoi la Steam Machine va tout changer

Séisme dans le monde jeu vidéo : Valve vient d'annoncer le lancement de trois nouveaux produits hardware, dont une console de salon. Baptisée la Steam Machine, celle-ci se présente à vrai dire plutôt comme un mini PC gaming. Et pourtant, c'est bien toute l'industrie des consoles qui peuvent trembler.

Valve a toujours eu une histoire compliquée avec le hardware. Dans les années 2010, l'entreprise tente une percée dans le secteur avec la Steam Machine. Mais le succès n'a clairement pas été au rendez-vous, et la firme se remet à travailler sur ce qui est devenu aujourd'hui une véritable imprimerie à billets : sa plateforme Steam. Mais dans l'ombre, Valve n'a pas abandonné l'idée de fabriquer une véritable console, capable de rivaliser PlayStation, Xbox et Nintendo sur leur propre terrain.

Alors le 25 février 2022, Valve lance le Steam Deck, sorte d'hybride et le PC et la console portable. Non seulement l'appareil se vend bien, mais il lance en plus une toute nouvelle gamme de produits destinés aux gamers, ce que l'on appelle aujourd'hui les “PC handheld”. Évidemment, au vu de ce succès, Valve n'allait pas s'arrêter là. Quitte à raviver ses vieux rêves de construire une console de salon.

La Steam Machine nouvelle génération est officielle

Ce 12 novembre, Valve a fini par lâcher le morceau. Ce n'est pas un, mais trois produits hardware que l'entreprise a annoncé : une nouvelle manette, un casque VR, et une console de salon, donc. Visiblement nostalgique, Valve a décidé de la nommer Steam Machine. Et, de fait, on retrouve bien quelques similarités entre celle-ci et le modèle de 2015. Pour commencer, et à l'instar du Steam Deck, il s'agit bien d'un PC tournant sur Linux.

Pour autant, son fonctionnement se rapproche beaucoup plus de celui d'une console. Allumez-la, et vous vous retrouverez directement à naviguer au sein de votre bibliothèque de jeu. Bibliothèque Steam donc, forcément. Autrement dit, et comme pour le Steam Deck, tous les jeux achetés sur Steam depuis votre PC seront accessibles et jouables sur la Steam Machine, à la différence près que vous vous trouverez cette fois sur votre canapé.

Sous le capot, on retrouve un processeur AMD semi-custom Zen 4 (soit l'architecture précédente à l'actuelle), avec une fréquence d'horloge de 4,8 GHz. Le GPU est également une fabrication unique d'AMD sous l'architecture RDNA 3. La Steam Machine reposera sur 16 Go de RAM DDR5, couplée à 8 Go de RAM DDR6. Deux modèles seront mis en vente : un 512 Go de stockage, et un autre avec 2 To de stockage. Selon sa fiche technique, la console peut théoriquement atteindre les 4K 240 FPS, ou 8K 60 FPS. Théoriquement.

Sa sortie est prévue pour 2026, sans plus de précision à l'heure actuelle. Son prix n'est pas encore connu, mais certaines fuites annoncent déjà quelque chose d'incroyable : la Steam Machine pourrait être moins chère que la PS5.

À qui s'adresse la Steam Machine ?

Il y a désormais une question essentielle à se poser. Faut-il acheter la Steam Machine ? Pour l'heure, il est encore un peu tôt pour avoir un avis arrêté sur la question. Mais une chose est sûre : il y a tout un pan de communauté des joueurs qui sera intéressé par un tel produit, et Valve les cible spécifiquement.

Aujourd'hui, l'immense majorité des joueurs PC se trouve sur une configuration relativement ancienne. Contrairement à ce que l'on pourrait croire, ces derniers ne se jettent pas (tous) sur la dernière carte graphique du marché pour profiter des meilleures performances possibles. Au contraire, ils sont nombreux à se contenter du 1080p sur les jeux les plus récents. Autant de joueurs qui seraient fortement intéressés par une machine qui leur permettrait d'en faire de même, depuis leur canapé, sans avoir à débourser des milliers d'euros pour mettre à jour leur setup.

De l'autre côté, nombre de joueurs consoles attendent depuis des années de pouvoir passer sur PC, mais là encore, sont freinés par les prix de plus en exorbitants du secteur. Valve ne s'y trompe pas et ne rate pas une occasion de rappeler que la Steam Machine est un PC, pouvant être branché sur un moniteur et être utilisé comme tel, et pas uniquement pour le jeu. Si la firme parvient à maintenir un prix acceptable, la Steam Machine pourra servir d'entre-deux parfaits entre les deux mondes.

La Steam Machine va-t-elle révolutionner le monde du jeu vidéo ?

Un nouveau venu dans le secteur des consoles des salons, voilà quelque chose que nous n'avons pas vu depuis longtemps. Depuis le début des années 2000, 3 noms dominent largement le marché : Nintendo, Sony et Microsoft. Écartons d'emblée le premier, qui, de par son positionnement très particulier, n'a pas franchement à s'inquiéter d'un concurrent comme Valve. On ne peut toutefois pas en dire autant de Microsoft.

Depuis plusieurs mois, la marque Xbox est dans la panade. Consoles qui disparaissent des rayons, fin des exclusivités, augmentation du prix du Game Pass, licenciements à répétition… L'avenir de la division gaming de Microsoft est plus que jamais incertain. Et si la firme de Redmond affirme qu'une nouvelle console est en préparation, plus personne ne croit vraiment en sa capacité à rivaliser avec Sony. Autant dire que Valve a une carte à jouer avec sa Steam Machine.

Un PC, tournant sur une version open source de Linux, capable de faire tourner tous les jeux Steam pour un prix plus qu'alléchant ? Il n'en faut pas beaucoup plus pour signer l'arrêt de mort de Xbox, surtout à une époque où les fans de la première heure se sentent de plus en plus délaisser par l'entreprise.

Aussi, nous sommes peut-être à l'aube d'un changement de paradigme dans l'industrie du jeu vidéo. Il n'est pas impossible de que Valve finisse par prendre la place de Microsoft sur le marché console, cette dernière se décidant enfin à devenir un éditeur à temps plein, comme les analystes le prédisent depuis des années. Et qui sait, Valve se décidera peut-être enfin à développer Half-Life 3 pour vendre sa machine.