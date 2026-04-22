La Steam Machine bientôt disponible ? Valve semble en tout cas prêt à lancer le Steam Controller

Il y a eu du mouvement hier sur SteamDB, la plateforme qui recense toutes les modifications apportées aux pages Steam. Un internaute y a en effet découvert l'apparition d'une vidéo unboxing du Steam Controller, la manette officielle de la Steam Machine.

steam controller
Le Steam Controller

La Steam Machine a fait sensation au moment de son annonce, il y a de cela quelques mois. Il faut dire que le petit cube a de grandes ambitions : concrètement, déplacer votre PC (et sa bibliothèque Steam) dans votre salon, où vous pourrez en profiter depuis votre canapé. En somme, un PC au format console. Les esprits se sont vite échauffés, tentant de deviner la fiche technique de la bête — et surtout son prix.

Malheureusement, les joueurs ont dû prendre leur mal en patience. En février, Valve reconnaît que la crise de la RAM impacte durablement ses lignes de production, le forçant à repousser le lancement de la Steam Machine à une date inconnue. Et si l'on craint désormais le pire pour notre portefeuille, nous n'avons surtout aucune visibilité quant à une éventuelle date de lancement du PC de salon. Mais il se pourrait bien que Valve vienne de nous livrer un indice prometteur.

Sur le même sujet — Steam Machine : Valve annonce les performances à atteindre pour que les jeux soient considérés compatibles

Valve tease l'annonce du Steam Controller — et de la Steam Machine ?

En effet, comme l'a repéré un utilisateur de SteamDB qui s'est empressé de partager l'information sur X (anciennement Twitter), Valve a publié ce lundi 20 avril, pour le moment en privé, une vidéo d'unboxing du Steam Controller. Impossible pour le moment de savoir quand ladite vidéo sera rendue publique, mais sa seule existence semble indiquer que Valve s'apprête à la présenter plus en profondeur.

Reste donc à savoir si la manette sera lancée avant la Steam Machine ou non. Pour l'heure, aucune update similaire n'est disponible pour le PC de salon, il est donc possible que Valve décide de lancer le Steam Controller en amont, afin de calmer les attentes des joueurs. Mais il existe une probabilité non nulle que la Steam Machine soit également prête à sortir. Après tout, Valve continue de garder le secret autour de l'appareil. Il ne serait donc pas étonnant de voir un lancement surprise.


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