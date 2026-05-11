Steam Machine : la sortie se rapproche, Valve a trouvé une solution contre les ruptures de stock

Toujours aucune information officielle de la part de Valve concernant la date de sortie de la Steam Machine. Mais en coulisses, les choses avancent. La firme vient de mettre en place un système de réservation avec file d'attente.

Depuis son annonce en novembre dernier, Valve rechigne toujours à communiquer une date de lancement officielle pour sa Steam Machine. En réalité, il y a fort à parier que la firme avait initialement prévu que son PC de salon serait déjà disponible à l'heure qu'il est et que la crise de la RAM a contrarié ses plans. Ceci étant, Valve n'est visiblement pas en train d'attendre les bras croisés que les choses se tassent.

En mars dernier, une mise à jour de SteamOS préparait le terrain pour la Steam Machine, avec plusieurs fonctionnalités clairement pensées pour l'appareil. Puis, la semaine dernière, c'était au tour du Steam Controller, dévoilé en même temps que la Steam Machine, d'être disponible à la vente, laissant entendre que sa compagne ne devrait pas tarder à lui emboîter le pas. Cette sortie a d'ailleurs réveillé de nombreuses inquiétudes chez les joueurs, notamment en matière de disponibilité.

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En effet, le lancement du Steam Controller ne s'est pas exactement passé sans accroc. En à peine quelques minutes, la manette s'est retrouvée en rupture de stock avant d'atterrir sur eBay à des prix exorbitants. Des signaux pas très encourageants pour la Steam Machine, certainement encore plus attendue par les joueurs. Mais rassurez-vous : il semblerait que Valve ait cette fois pris ses précautions. Premièrement, la rumeur veut que l'entreprise ait fait importer plusieurs tonnes de consoles au cours des derniers jours. Autrement dit, les stocks ont l'air d'être on ne peut plus importants.

Mais surtout, des dataminers ont récemment découvert l'existence d'une file d'attente pour les réservations de la Steam Machine. Concrètement, Valve prévoit de vendre ses PC de salon au compte-gouttes avant son lancement officiel, évitant non seulement les mouvements de foule au moment de la sortie, mais aussi les bots venus scaler la moindre unité disponible. On notera d'ailleurs l'existence de quatre versions de la Steam Machine, contre deux initialement annoncées (512 Go et 2 To de stockage). Il s'agit probablement de différents bundles avec Steam Controller et Steam Frame.