Pourquoi le Steam Controller sort avant la Steam Machine ? Valve répond (et vous connaissez déjà la réponse)

Valve a enfin révélé la date de sortie officielle de son Steam Controller, qui sera disponible à la vente le 4 mai prochain. Mais pour l'heure, toujours aucune trace de la Steam Machine, alors que l'on aurait pu croire que les deux appareils sortiraient en même temps. Valve s'explique.

C'est la fin d'une attente de plusieurs mois pour les joueurs PC. Hier soir, Valve a enfin levé le voile sur le Steam Controller, sa nouvelle manette vendue à 99 € dédiée à sa propre plateforme. Si vous êtes passé à côté de la multitude de tests publiés pour l'occasion, c'est bien là son principal défaut : le Steam Controller n'est compatible qu'avec les jeux Steam. Un pas de côté qu'on lui pardonne, tant le reste, aussi bien son ergonomie que ses fonctionnalités, semble aux petits oignons.

Nous avons donc également appris sa date de sortie officielle. Cette fois, pas de précommandes, Valve ouvrira les ventes le 4 mai prochain. Il n'en fallait pas plus pour se laisser aller à espérer un lancement imminent pour la Steam Machine. Pourtant, celle-ci n'apparaît toujours nulle part dans la communication du constructeur. Visiblement, son lancement n'est pas pour tout de suite. Alors pourquoi sa manette est déjà disponible ?

Sur le même sujet — Steam Machine : Valve annonce les performances à atteindre pour que les jeux soient considérés compatibles

Vous savez déjà pourquoi le Steam Controller est disponible avant la Steam Machine

Voilà précisément la question qu'ont posée nos confrères de Polygon à Steve Cardinali, ingénieur hardware chez Valve. Et sa réponse ne va pas vous étonner. « Elle n'intègre pas de RAM, il est donc plus simple pour nous de le mettre sur le marché », confesse-t-il. « Nous sommes prêts. Nous voulions produire en quantité suffisante pour pouvoir répondre à tous ceux qui en voudront un dès le lancement, mais il est possible que la demande dépasse largement nos prévisions. »

Ceux qui suivent l'actualité de la Steam Machine de près ne seront pas surpris. En février dernier, Valve admettait déjà que la crise de la RAM le contraignait à repousser la sortie de son PC de salon. C'est d'ailleurs bien cette absence de RAM dans le Controller qui lui permet d'afficher un prix relativement doux malgré les fonctionnalités embarquées. Steve Cardinali en profite d'ailleurs pour préciser que, bien que le Steam Controller, la Steam Machine et le Steam Frame ont été présentés ensemble, il n'a jamais été question pour la firme de les lancer simultanément.