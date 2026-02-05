La Steam Machine fera tourner les jeux en 4K à 60 fps, promet Valve

Grâce à l'aide de la technologie FSR, Valve assure que la Steam Machine sera capable de faire tourner la plupart des jeux en 4K à 60 fps, et avec ray tracing dans certains cas.

En novembre dernier, Valve annonçait sa Steam Machine, une console de salon basée sur une architecture PC, qu'on branche directement à la TV et qui bénéficie d'une interface optimisée. Cet appareil doit servir à jouer facilement et dans de bonnes conditions à ses titres Steam sur son téléviseur.

Depuis cette prise de parole, l'éditeur et fabricant n'a que peu communiqué sur sa future Steam Machine. Mais il vient de publier une FAQ qui nous permet d'y voir plus clair sur les performances que l'on peut espérer du dispositif. “Lors de nos tests, la majorité des titres présents sur Steam tournent très bien en 4K avec 60 images par seconde et le FSR sur la Steam Machine”, y est-il expliqué. Pour rappel, le FSR permet d'améliorer le framerate des jeux en faisant calculer au GPU une image dans une définition inférieure, qui est ensuite upscalée pour obtenir la qualité visée.

La Steam Machine compte sur le FSR pour la 4K à 60 fps

Valve admet toutefois que les jeux les plus gourmands en ressources nécessitent une mise à l'échelle plus importante que d'autres. Pour conserver une définition interne de 1080p, et donc ne pas trop compter sur l'upscaling, “il est préférable d'y jouer avec une fréquence d'images plus faible et avec le VRR”, explique l'entreprise. On savait que la Steam Machine ne pourrait pas offrir les mêmes performances que les meilleures cartes graphiques du marché, mais elle devrait contenter les besoins de la plupart des joueurs.

Il est indiqué que Valve travaille encore sur la norme HDMI VRR, l'amélioration de la mise à l'échelle et l'optimisation des performances en ray tracing. La firme se donne le temps de peaufiner sa console, qui va être disponible plus tard que prévu. “Nous espérions être en mesure d'annoncer rapidement la tarification et la date de sortie. Cependant, comme vous le savez peut-être, l'industrie connait actuellement une pénurie grandissante de mémoire et de stockage. Cette situation entraine une hausse du cout des composants essentiels, ce qui nous oblige à réévaluer la date de sortie et à revoir nos prix”, fait savoir Valve. On estime que la Steam Machine va certainement coûter plus cher que la PS5 Pro.