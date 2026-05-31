L’Europe bat déjà des records de chaleur, cette image satellite inquiète les experts

Vous l’aurez sans doute remarqué, ce mois de mai 2026 est déjà particulièrement chaud. Et cette vague de chaleur concerne l’Europe tout entière, comme le montre cette carte publiée par l’Agence spatiale européenne (ESA).

Carte chaleur europe
Crédits photo : ESA

L’été semble être déjà là en Europe. En effet, à peine le mois de mai entamé, de nombreux pays européens affichent des températures remarquablement élevées. Et si une peinture conçue par l’IA pourrait être la solution contre les canicules, cela n’empêche pas les chiffres de grimper anormalement. De Paris à Berlin, en passant par Londres et Rome, cette vague de chaleur fait grimper les thermomètres de manière plutôt inquiétante. Et cela ne fait que commencer, selon certains experts…

Les pays du sud de l’Europe, tels que l’Espagne, le Portugal ou encore l’Italie, ont l’habitude d’enregistrer des températures particulièrement élevées. Mais le moins que l’on puisse dire, c’est que ce mois de mai 2026 aura été bien plus chaud que d’habitude. Le Portugal a par exemple franchi la barre des 40 °C, une température généralement atteinte au cœur de l’été.

2026, l’année de tous les records de chaleur

En France, de nombreux records de chaleur locaux ont été battus en mai 2026, avec des pics de température atteignant parfois les 37 °C dans certaines régions. Toutefois, il est important de rappeler que les régions du sud de l’Hexagone, telles que la Côte d’Azur ou encore le Pays basque, ont l’habitude d’avoir un été chaud. Mais pas si tôt.

En revanche, certains pays situés plus au nord n’ont pas du tout l’habitude d’enregistrer des températures aussi élevées. Le fait le plus marquant est sans doute les pics de chaleur enregistrés au Royaume-Uni, et tout particulièrement à Londres.

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En effet, la capitale anglaise a battu son record national de chaleur pour un mois de mai avec 35,1 °C. Le précédent record, datant de 1944, était de 32,8 °C. À titre de comparaison, la température moyenne pour un mois de mai est comprise entre 10 °C et 19 °C. Il s’agit donc d’un écart de 16 à 25 °C au-dessus des normales saisonnières pour la capitale anglaise.

Ces pics de température ont été suivis de près par le satellite Sentinel-3. Lancé en 2018, l’appareil surveille notre planète en permanence et a permis de publier l’image accompagnant cet article.

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« Nous savons sans l’ombre d’un doute que des épisodes de canicule comme celui-ci sont devenus plus probables et plus intenses à cause du changement climatique », explique Peter Thorne, directeur du Centre de recherche climatique ICARUS de l’Université de Maynooth en Irlande. « Néanmoins, bon nombre des records actuellement battus, en particulier au Royaume-Uni et en France, sont tout simplement ahurissants. »

Source : ESA


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