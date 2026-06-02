Prime Day 2026 : Amazon dévoile les dates de ses promos exceptionnelles !

Le Prime Day s’apprête à faire son grand retour, et cette nouvelle édition s’annonce d’ores et déjà mémorable. Du 23 au 26 juin 2026, Amazon casse le prix de nombreux produits high-tech. C’est le rendez-vous à ne pas manquer pour profiter de belles promotions. On vous explique tout !

Les amateurs de bons plans le savent, le Prime Day figure parmi les rendez-vous incontournables pour équiper à petit prix. Chaque année durant cette courte période, Amazon propose des promotions réservées aux membres Amazon Prime. Mais si ça n’est pas encore votre cas, il est encore temps de vous abonner pour profiter des différentes offres dès maintenant et avoir la livraison rapide, gratuite et illimitée sur de nombreux produits.

Le programme Amazon Prime vous donne également accès à nombreux avantages, comme l’accès aux plateformes Prime Video, Prime Reading, Amazon Music Prime ou encore Prime Gaming. Et en plus, le géant du e-commerce vous propose de tester gratuitement ces services durant 30 jours sans engagement.

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Amazon Prime Day 2026 : les dates sont enfin connues et c’est bientôt !

C’est officiel, les dates de l’édition 2026 du Prime Day viennent d’être dévoilées par Amazon. Le géant du e-commerce organise ainsi une avalanche de bons plans du 23 juin à 00h01 au 26 juin à 23h59. Durant cette courte période, de nombreux produits high-tech passeront à prix cassé. Smartphones, tablettes, écouteurs, aspirateurs, Pc portables… toutes les catégories sont concernées.

Cette année, l’évènement débutera juste avant les soldes d’été et vous donnera la possibilité de vous équiper à moindre coût. Mais attention, le Prime Day ne dure que quelques heures. Si vous avez des achats à faire, n’hésitez pas trop longtemps pour profiter des prix qui sont généralement plus bas que ceux affichés pendant les soldes ou le Black Friday.

Prime Day 2026 : Amazon va mettre les petits plats dans les grands

Durant le Prime Day, Amazon brade de nombreux produits. C’est le bon moment pour faire le plein de bonnes affaires, alors profitez des offres les plus attractifs de l’année. Même les produits des grandes marques bénéficient d’impressionnantes réductions ! Mais attention, les stocks partent habituellement vite.

Le Prime Day c’est aussi l’occasion de vous offrir les appareils Amazon à petit prix. Enceintes connectées Echo, les liseuses Kindle ou encore Fire TV, le géant du e-commerce brade tout.