Ce robot d’ASUS devient si intelligent qu’il agit avant même que vous demandiez

ASUS pousse l'intelligence artificielle dans une nouvelle génération de robots compagnons. Ces machines ne se contentent plus de répondre, elles agissent seules à votre place. Elles visent d'abord les personnes âgées, à qui elles promettent une assistance de tous les instants.

robot asus ia

L'intelligence artificielle ne se contente plus de répondre aux questions, elle se met à agir seule. Cette tendance, appelée IA agentique, gagne désormais tous les appareils du quotidien. Google a récemment lancé une IA capable de gérer vos tâches sans que vous touchiez votre smartphone. Ces assistants nouvelle génération anticipent les besoins et exécutent des actions concrètes. Reste un terrain encore peu exploré, celui des robots physiques présents à la maison.

Cette logique commence à quitter l'écran pour s'incarner dans des machines. Un agent IA pensé par Perplexity sait déjà piloter vos applications et vos fichiers pour automatiser certaines tâches. ASUS veut maintenant transposer cette intelligence dans le monde réel. Le constructeur taïwanais mise sur des robots capables d'agir d'eux-mêmes plutôt que de simplement obéir à des ordres.ia robot asus

Ces robots ASUS comprennent vos intentions et agissent avant même que vous demandiez

ASUS a présenté ses nouveaux robots compagnons lors du salon Computex 2026 à Taïwan. La marque met en avant deux modèles, un robot de compagnie nouvelle génération et le Kairo. Le premier vise les personnes âgées et tient une conversation naturelle pour créer un lien durable. Grâce à son IA agentique, il traduit les intentions en actions. Il peut rédiger des messages sur des applications comme LINE, lancer des appels vidéo ou ranger les photos et l'agenda de son utilisateur.

Le robot de compagnie se souvient aussi des événements de la vie et des relations de la personne. Il se rapproche de son propriétaire au fil du temps, même quand celui-ci s'absente, via une messagerie. Le Kairo joue un autre rôle. Ce robot de service se déplace seul dans des lieux complexes, propose un mode suivez-moi et donne des informations en temps réel. Doté d'une IA sensible aux émotions et multilingue, il a d'abord été validé pour les établissements de santé. Les deux machines reposent sur une plateforme baptisée Maestro, un cerveau commun qui relie robots et objets connectés pour coordonner chaque tâche.


La rédaction vous conseille aussi...

Réagissez à cet article !

Demandez nos derniers articles !

Netflix, Disney et Apple viennent-ils de tuer le partage de compte ? Spliiit n’est pas de cet avis

Malgré une décision de justice donnant raison à Netflix, Disney et Apple sur certains points, la plateforme de partage de comptes Spliiit estime qu’il y a encore de l’espoir. Visée…

The Pirate Bay : vingt ans après la descente de police, voici le geste qui explique la survie du site

Il y a vingt ans, la police suédoise voulait rayer The Pirate Bay de la carte. Le site est pourtant toujours en ligne aujourd’hui. Tout s’est joué sur une décision…

Le prix du Ryzen 7 9800X3D chute de près de 40 % : cette offre ne va pas durer

Référence populaire auprès des joueurs sur PC, le Ryzen 7 9800X3D profite aujourd’hui d’une double réduction sur AliExpress. Son prix chute à seulement 336 €, ce qui représente un tarif…

Prime Day 2026 : Amazon dévoile les dates de ses promos exceptionnelles !

Le Prime Day s’apprête à faire son grand retour, et cette nouvelle édition s’annonce d’ores et déjà mémorable. Du 23 au 26 juin 2026, Amazon casse le prix de nombreux…

Huawei FreeClip 2 : 38 heures d’autonomie et jusqu’à 20 euros de réduction, c’est le moment de craquer

Confort, autonomie de 38 heures, qualité d’appel, et un nouveau coloris sorti récemment : les FreeClip 2 de Huawei profitent en ce moment d’une offre promotionnelle avec un code promo…

Asus TUF Gaming 16 (2026) : le puissant PC portable gamer se renouvelle

Asus présente une mise à jour de la gamme TUF Gaming avec le TUF Gaming 16 (2026) cherchant à allier performances et durabilité. Est-ce que le pari est réussi sur…

PC

La maison-mère de TikTok se lance dans l’automobile avec ce projet qui va surprendre

La maison-mère de TikTok veut transformer la voiture en assistant intelligent. Avec un constructeur chinois, elle prépare une marque automobile entièrement pensée autour de l’IA. Un premier modèle électrique pourrait…

AliExpress lance une vague de promos géantes : voici les meilleurs bons plans tech à l’approche de l’été

À l’approche de l’été, AliExpress lance une grande vague de promotions sur la tech. Smartphones, tablettes, audio et objets connectés… de nombreux produits profitent de remises importantes pendant une durée…

Ce mini PC à moins de 250 € embarque un Ryzen 7 et peut accueillir une carte graphique externe

Un mini PC bien équipé et disposant d’un port OCuLink sous la barre des 300 euros, c’est ce que propose AliExpress avec le GMKtec K12. Avec son processeur Ryzen 7…

Vous êtes abonnés Bouygues Telecom ? Bonne nouvelle, l’opérateur vous offre 11 nouvelles chaînes

Si vous disposez d’un décodeur TV Bbox, voici une bonne nouvelle : Bouygues Telecom enrichit son catalogue audiovisuel en vous offrant dès aujourd’hui et sans surcoût 11 nouvelles chaînes de…

Retrouvez sur Phonandroid toute l’actualité autour de l’OS mobile de Google. Le site est une véritable mine d’or autour des produits Android et bien plus ! Vous cherchez un téléphone ou souhaitez maîtriser parfaitement le votre ? Nos articles, dossiers et tutoriels sont là pour vous informer et vous guider. Votre smartphone n’aura plus aucun secret pour vous. Nous vous ferons découvrir les meilleures applications android sur le Google Play. Si les tablettes vous intéressent, vous pourrez suivre l’actualité des différentes marques. Elles sont nombreuses et s’y retrouver est compliqué. Phonandroid et son forum sont là pour vous informer et vous guider.