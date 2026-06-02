Ce robot d’ASUS devient si intelligent qu’il agit avant même que vous demandiez

ASUS pousse l'intelligence artificielle dans une nouvelle génération de robots compagnons. Ces machines ne se contentent plus de répondre, elles agissent seules à votre place. Elles visent d'abord les personnes âgées, à qui elles promettent une assistance de tous les instants.

L'intelligence artificielle ne se contente plus de répondre aux questions, elle se met à agir seule. Cette tendance, appelée IA agentique, gagne désormais tous les appareils du quotidien. Google a récemment lancé une IA capable de gérer vos tâches sans que vous touchiez votre smartphone. Ces assistants nouvelle génération anticipent les besoins et exécutent des actions concrètes. Reste un terrain encore peu exploré, celui des robots physiques présents à la maison.

Cette logique commence à quitter l'écran pour s'incarner dans des machines. Un agent IA pensé par Perplexity sait déjà piloter vos applications et vos fichiers pour automatiser certaines tâches. ASUS veut maintenant transposer cette intelligence dans le monde réel. Le constructeur taïwanais mise sur des robots capables d'agir d'eux-mêmes plutôt que de simplement obéir à des ordres.

Ces robots ASUS comprennent vos intentions et agissent avant même que vous demandiez

ASUS a présenté ses nouveaux robots compagnons lors du salon Computex 2026 à Taïwan. La marque met en avant deux modèles, un robot de compagnie nouvelle génération et le Kairo. Le premier vise les personnes âgées et tient une conversation naturelle pour créer un lien durable. Grâce à son IA agentique, il traduit les intentions en actions. Il peut rédiger des messages sur des applications comme LINE, lancer des appels vidéo ou ranger les photos et l'agenda de son utilisateur.

Le robot de compagnie se souvient aussi des événements de la vie et des relations de la personne. Il se rapproche de son propriétaire au fil du temps, même quand celui-ci s'absente, via une messagerie. Le Kairo joue un autre rôle. Ce robot de service se déplace seul dans des lieux complexes, propose un mode suivez-moi et donne des informations en temps réel. Doté d'une IA sensible aux émotions et multilingue, il a d'abord été validé pour les établissements de santé. Les deux machines reposent sur une plateforme baptisée Maestro, un cerveau commun qui relie robots et objets connectés pour coordonner chaque tâche.