PlayStation arrête les jeux PC, mais on pourra quand même jouer à Wolverine ou Saros sur ordinateur de cette manière

Il semble se confirmer que PlayStation ne va plus porter ses jeux console sur PC. Mais il sera toujours possible d'accéder aux titres en streaming pour y jouer sur ordinateur.

Saros PS5
Crédit : PlayStation

Quel avenir pour PlayStation sur PC ? Il y a quelques semaines, Jason Schreier, une source très crédible, annonçait que PlayStation arrêterait de sortir ses jeux sur PC pour revenir aux exclusivités console. Les ventes sur PC ne seraient pas considérées comme suffisantes pour couvrir les frais de portage, et surtout, les dommages causés à la marque PlayStation de par sa présence sur une autre plateforme que ses propres consoles.

Sauf que ces derniers jours, une autre rumeur prenait de l'ampleur : PlayStation lancerait sur PC son propre launcher pour y vendre ses jeux, comme le font Ubisoft, EA ou Blizzard, afin de conserver les consommateurs au sein de son écosystème et éviter la commission de Steam. Un timing étrange qui ne colle pas avec la révélation précédente. Qu'en est-il vraiment ? L'analyste William Aguilar a pris la parole pour éclairer nos lanternes.

Les jeux PlayStation disponibles en streaming sur PC avec une nouvelle app

Il commence par confirmer que PlayStation va bel et bien cesser de proposer des versions PC de ses jeux solo. Il dément aussi l'arrivée d'un launcher PC PlayStation, “sauf peut-être pour les jeux multijoueurs uniquement”. Il évoque par contre le développement d'une application “de streaming tout-en-un qui vous permettra de diffuser une sélection de jeux, films, séries, animés et musique depuis les serveurs de Sony”. Il explique que pour jouer aux futurs jeux solo PlayStation sur PC, il faudra obligatoirement passer par le service de streaming propre de Sony.

La firme nippone travaillerait sur une nouvelle plateforme et un rebranding complet, qui devrait signer la fin du PlayStation Network (PSN) et du PS Now. Mais dans les faits, la nouvelle application fera à peu près ce qui existe déjà. Trois solutions s'offriront à l'utilisateur :

  • Acheter un jeu en version console et le streamer depuis sa console vers son PC via PS Remote Play.
  • Acheter un jeu en version console et le streamer depuis le service de cloud gaming de Sony via un abonnement.
  • S'abonner à un abonnement PlayStation donnant accès à un catalogue de jeux en streaming.

Nous pourrons donc jouer à Saros, à Wolverine et aux futurs titres first-party de PlayStation sur PC, mais obligatoirement en streaming, sans support natif. Mieux que rien, mais l'expérience sera forcément inférieure, et le joueur dépendra soit d'une console soit d'un abonnement payant.


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