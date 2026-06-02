Netflix, Disney et Apple viennent-ils de tuer le partage de compte ? Spliiit n’est pas de cet avis

Malgré une décision de justice donnant raison à Netflix, Disney et Apple sur certains points, la plateforme de partage de comptes Spliiit estime qu'il y a encore de l'espoir.

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Crédits : Adobe Stock

Visée par une plainte de Netflix, Disney et Apple, la plateforme de partage de comptes Spliiit vient d'être condamnée par le tribunal judiciaire de Paris à une amende de provision d'un montant de 780 000 euros et à retirer ses offres d'abonnement Apple. Un coup dur pour le service français, jugé coupable de complicité de violation des conditions générales d'utilisation. Spliiit peut craindre que d'autres acteurs du numérique s'attaquent également à lui suite à cette décision. Dans un message publié sur LinkedIn, Jonathan Lalinec, PDG de Spliiit, admet avoir pris “une sacrée claque”, mais conteste cette décision et garde espoir quant à un jugement plus favorable en appel.

Il explique aussi que le tribunal judiciaire de Paris a tranché en faveur de la plateforme sur certains points essentiels. “Le tribunal a rejeté les accusations de parasitisme et a considéré que l'activité de mise en relation exercée par Spliiit « n'est pas en elle-même illicite »”, rappelle-t-il. Il ajoute également que “le tribunal n’a pas retenu l’argument selon lequel le partage de frais constituerait, en soi, une commercialisation d’abonnements”.

En passant par le partage de compte payant officiel de Netflix et Disney+, Spliiit pourrait contourner les CGU

Ces deux facteurs sont primordiaux, car ils signifient “que le débat ne porte pas sur l’existence même de Spliiit, ni sur le principe du partage de frais, mais sur les conditions dans lesquelles certains abonnements peuvent être partagés au regard des CGU de chaque service”, indique le patron de l'entreprise. Il estime donc que la justice française a confirmé que l’activité de mise en relation de Spliiit n’est pas illicite et que le partage de compte reste possible tant que les règles prévues par Netflix, Disney et Apple sont respectées.

“Depuis mai 2023, Netflix, et ensuite (depuis juin 2025) Disney, ont fait évoluer leurs offres en permettant le partage hors foyer via des options payantes dédiées. Dès lors que ces règles sont respectées, nous considérons que ces offres peuvent continuer à être proposées sur Spliiit dans un cadre conforme”, fait-il savoir. Il semble ici sous-entendre qu'en activant l'option de partage des services de streaming pour les comptes qu'il propose au partage, Spliiit resterait dans les clous.


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