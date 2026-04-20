The Last of Us : un ancien dévelopeur de Naughty Dog révèle un plot twist hallucinant qui pourrait tout changer pour la série

Si pour l'heure, aucune information ne laisse penser qu'un 3e opus de la saga The Last of Us est en préparation, les fans continuent de discuter de la possibilité d'une suite pour les aventures d'Ellie. Un ancien salarié de Naughty Dog vient justement de leur donner du grain à moudre.

TLOU Part 2

Il y a quelques jours, la rumeur selon laquelle un nouveau The Last of Us serait en préparation a commencé à circuler. En cause, un post Instagram de Neil Druckmann, laissant entendre (à condition de bien lire entre les lignes) que les aventures d'Ellie ne seraient pas terminées. Les choses auraient pu s'arrêter là, mais voilà qu'un autre développeur ayant travaillé sur la licence a lui aussi décidé d'avoir la langue bien pendue.

Dans un récent épisode du podcast KiwiTalkz, Gabriel Betancourt, ancien lightning artist chez Naughty Dog ayant quitté le studio après avoir travaillé sur le DLC Left Behind, s'est ainsi remémoré ses années à travailler aux côtés de Neil Druckmann. “Protéger [Ellie] et veiller à ce qu'elle parvienne là où elle doit aller pour sauver l'humanité — car sans le remède, il n'y a aucun espoir — voilà ce qui a donné tout son poids à cet univers”, se rapelle-t-il glisser au directeur créatif au détour d'une conversation.

Sur le même sujet — The Last of Us : ce personnage clé sera absent de la saison 3 et ça va faire très bizarre aux fans du jeu

Et si The Last of Us préparait un gigantesque plot twist ?

Gabriel Betancourt n'a pas tort. Ellie étant la seule représentante de l'espèce humaine immunisée contre le cordyceps, tout le premier jeu tourne autour de son voyage avec Joel pour se rendre chez les Lucioles pour développer un vaccin. C'est parce qu'elle est unique en son genre que la décision de Joel à la fin du jeu condamne toute l'humanité, menant aux événements du second opus. Bref, l'immunité d'Ellie est le pilier central du scénario et de l'univers de la licence.

Et pourtant, il se pourrait bien qu'Ellie ne soit pas la seule immunisée. C'est en tout cas ce qu'aurait confié Neil Druckmann à Gabriel Betancourt lors de cette même conversation. « Neil a répondu : “Oui, mais plusieurs personnes sont immunisées. Il y a un endroit où toute une communauté de ce genre de personnes vit, et ce que je veux, c'est raconter une histoire plus complexe. Je veux raconter une histoire avec plusieurs personnages et développer un peu plus ce thème.” »

Avant de partir dans des théories capillotractées, deux choses importantes à prendre en compte : cette conversation, si tant est qu'elle ait eu lieu, s'est déroulée il y a de cela presque 15 ans. Autant dire que Neil Druckmann a eu tout le loisir du monde de changer d'avis entre-temps. De plus, l'adaptation en série par HBO a déjà donné une raison pour l'immunité d'Ellie, qui a été causée par le fait que sa mère s'est faite mordre par un infecté durant l'accouchement.

Alors tient-on là le scénario de l'hypothétique 3e jeu The Last of Us ? Peut-être. Mais peut-être pas.


La rédaction vous conseille aussi...

Réagissez à cet article !

Demandez nos derniers articles !

Surfshark VPN passe à 1,78 € : l’offre d’anniversaire qui fait trembler la concurrence

Surfshark célèbre son anniversaire avec une offre séduisante : jusqu’à – 88% sur ses abonnements, avec 3 mois offerts en bonus. Si vous cherchez un VPN performant et pas cher, c’est…

Galaxy S27 : Samsung aurait enfin trouvé la solution pour rattraper son retard sur l’autonomie

Samsung travaillerait déjà sur sa prochaine génération de smartphones haut de gamme et réserverait au Galaxy S27 Ultra des améliorations significatives. Puisque la firme aurait résolu le problème de longévité…

Les données de 19 millions de Français dérobées suite au piratage de l’ANTS

Un piratage massif de l’ANTS, Agence Nationale des Titres Sécurisés, fait craindre pour les informations personnelles de 19 millions de Français. La faille exploitée par les cybercriminels est “vraiment stupide“….

Le MacBook Pro avec écran tactile pourrait sortir avec beaucoup de retard, merci la pénurie de mémoire

Le journaliste Mark Gurman rapporte qu’Apple prévoit de retarder la sortie de l’un de ses MacBook les plus attendus. En effet, la crise de la mémoire empêcherait le constructeur de…

PC

Windows 11 : la dernière mise à jour enferme les PC dans une boucle de redémarrages

Nouveau Patch Tuesday, nouveau bug critique pour certains utilisateurs de Windows 11. Plusieurs d’entre eux se sont retrouvés face à un PC redémarrant en boucle, sans pouvoir l’arrêter. Mettre à…

Ce que votre opérateur sait vraiment de vous (et comment s’en protéger)

Vous naviguez, vous streamez, vous scrollez. Et pendant ce temps, votre opérateur observe. Pas forcément avec de mauvaises intentions, mais avec une visibilité bien plus large que vous ne l’imaginez….

One UI 8.5 : Samsung révolutionne son application de retouche d’images dopée à l’IA, voici comment

Pour compléter les prestations de retouche d’images proposées nativement par son application Galerie, Samsung a développé une application spécifique, basée sur l’IA : Galaxy Enhance-X. L’entreprise vient d’y apporter une mise…

Le Play Store : cette petite nouveauté va vous faire gagner un temps fou quand vous cherchez un type de jeu spécifique

Google teste actuellement une nouvelle manière de naviguer dans les différentes catégories de jeu son Play Store. Grâce à un léger changement d’interface, il sera bientôt beaucoup plus simple de…

Cette découverte prouve qu’il existe bien quelque chose de plus rapide que la lumière

La vitesse de la lumière passe pour une limite absolue depuis plus d’un siècle. Des scientifiques viennent de prouver expérimentalement que l’obscurité peut la dépasser. Cette découverte fascinante ne contredit…

Samsung Galaxy Glass : le lancement semble imminent, les lunettes apparaissent dans One UI 8.5

Les Galaxy Glasses sont encore bien discrètes et pourtant, tout porte à croire que leur lancement est prévu pour cette année. En effet, celles-ci ont fait une petite apparition remarquée…

Retrouvez sur Phonandroid toute l’actualité autour de l’OS mobile de Google. Le site est une véritable mine d’or autour des produits Android et bien plus ! Vous cherchez un téléphone ou souhaitez maîtriser parfaitement le votre ? Nos articles, dossiers et tutoriels sont là pour vous informer et vous guider. Votre smartphone n’aura plus aucun secret pour vous. Nous vous ferons découvrir les meilleures applications android sur le Google Play. Si les tablettes vous intéressent, vous pourrez suivre l’actualité des différentes marques. Elles sont nombreuses et s’y retrouver est compliqué. Phonandroid et son forum sont là pour vous informer et vous guider.