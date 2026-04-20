The Last of Us : un ancien dévelopeur de Naughty Dog révèle un plot twist hallucinant qui pourrait tout changer pour la série

Si pour l'heure, aucune information ne laisse penser qu'un 3e opus de la saga The Last of Us est en préparation, les fans continuent de discuter de la possibilité d'une suite pour les aventures d'Ellie. Un ancien salarié de Naughty Dog vient justement de leur donner du grain à moudre.

Il y a quelques jours, la rumeur selon laquelle un nouveau The Last of Us serait en préparation a commencé à circuler. En cause, un post Instagram de Neil Druckmann, laissant entendre (à condition de bien lire entre les lignes) que les aventures d'Ellie ne seraient pas terminées. Les choses auraient pu s'arrêter là, mais voilà qu'un autre développeur ayant travaillé sur la licence a lui aussi décidé d'avoir la langue bien pendue.

Dans un récent épisode du podcast KiwiTalkz, Gabriel Betancourt, ancien lightning artist chez Naughty Dog ayant quitté le studio après avoir travaillé sur le DLC Left Behind, s'est ainsi remémoré ses années à travailler aux côtés de Neil Druckmann. “Protéger [Ellie] et veiller à ce qu'elle parvienne là où elle doit aller pour sauver l'humanité — car sans le remède, il n'y a aucun espoir — voilà ce qui a donné tout son poids à cet univers”, se rapelle-t-il glisser au directeur créatif au détour d'une conversation.

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Et si The Last of Us préparait un gigantesque plot twist ?

Gabriel Betancourt n'a pas tort. Ellie étant la seule représentante de l'espèce humaine immunisée contre le cordyceps, tout le premier jeu tourne autour de son voyage avec Joel pour se rendre chez les Lucioles pour développer un vaccin. C'est parce qu'elle est unique en son genre que la décision de Joel à la fin du jeu condamne toute l'humanité, menant aux événements du second opus. Bref, l'immunité d'Ellie est le pilier central du scénario et de l'univers de la licence.

Et pourtant, il se pourrait bien qu'Ellie ne soit pas la seule immunisée. C'est en tout cas ce qu'aurait confié Neil Druckmann à Gabriel Betancourt lors de cette même conversation. « Neil a répondu : “Oui, mais plusieurs personnes sont immunisées. Il y a un endroit où toute une communauté de ce genre de personnes vit, et ce que je veux, c'est raconter une histoire plus complexe. Je veux raconter une histoire avec plusieurs personnages et développer un peu plus ce thème.” »

Avant de partir dans des théories capillotractées, deux choses importantes à prendre en compte : cette conversation, si tant est qu'elle ait eu lieu, s'est déroulée il y a de cela presque 15 ans. Autant dire que Neil Druckmann a eu tout le loisir du monde de changer d'avis entre-temps. De plus, l'adaptation en série par HBO a déjà donné une raison pour l'immunité d'Ellie, qui a été causée par le fait que sa mère s'est faite mordre par un infecté durant l'accouchement.

Alors tient-on là le scénario de l'hypothétique 3e jeu The Last of Us ? Peut-être. Mais peut-être pas.