Le prix du Ryzen 7 9800X3D chute de près de 40 % : cette offre ne va pas durer

Référence populaire auprès des joueurs sur PC, le Ryzen 7 9800X3D profite aujourd’hui d’une double réduction sur AliExpress. Son prix chute à seulement 336 €, ce qui représente un tarif attractif pour cette référence parmi les plus convoitées de la plateforme AM5.

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Affiché à 386 €, le Ryzen 7 9800X3D est déjà bien en dessous des 530 € demandés à son lancement, mais AliExpress propose une réduction supplémentaire de 50 € qui fait chuter son prix à 336 €. Il suffit de saisir le code promo PHDFRS50 au panier. Vous profitez ainsi d'une réduction de 37%.

Lancé fin 2024, le Ryzen 7 9800X3D a succédé au très populaire 7800X3D. Il adopte une architecture Zen 5 plus performante, combinée avec la technologie 3D V-Cache, pensée pour maximiser les performances dans les jeux vidéo.

Toujours l'une des meilleures puces pour jouer sur PC

Le Ryzen 7 9800X3D, gravé en 4 nm, dispose de 8 cœurs et 16 threads. Sa fréquence de base atteint 4,7 GHz et est capable de monter jusqu’à 5,2 GHz en mode boost. AMD propose également 104 Mo de mémoire cache totale, dont 96 Mo pour le cache L3.

Cette réserve de cache permet d’optimiser les performances en jeu. Le 9800X3D réalise également des progrès en productivité par rapport à la génération précédente grâce à l’architecture Zen 5.

L’intérêt de cette promotion apparaît encore plus évident lorsqu’on la compare aux prix habituellement constatés. Plusieurs grands revendeurs spécialisés continuent en effet d’afficher le Ryzen 7 9800X3D entre 430 et 490 €.

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À 336 €, c’est une baisse de prix suffisamment marquée pour faire de ce processeur l’un des bons plans hardware les plus intéressants des promos d’été sur AliExpress. Enfin, il est compatible DDR5, PCIe 5.0 ainsi qu’avec le socket AM5. De quoi s’intégrer parfaitement dans les configurations de nouvelle génération.