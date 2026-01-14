Ce jeu Steam devient injouable parce que les jeunes ne savent plus envoyer un mail

Un développeur indépendant a raconté en interview pourquoi son jeu sur Steam devient injouable. De jeunes joueurs bloquent en voulant envoyer un mail. Cette difficulté inattendue révèle un vrai problème de compétences numériques de base.

Steam reste une référence incontournable pour le jeu sur PC.La plateforme continue d’évoluer avec de nouvelles fonctionnalités. L’application PSStream permet désormais de jouer à ses jeux PlayStation sur Windows, Linux ou Steam Deck. Mais à l’inverse, certains utilisateurs peinent à suivre. Depuis le 1er janvier 2026, la plateforme ne prend plus en charge les systèmes sous Windows 10 en 32 bits. Et aujourd’hui, c’est un jeu indépendant qui fait parler de lui pour une raison étonnante.

Dans une interview donnée à nos confrères de Polygon, le développeur Petter Malmehed explique que son jeu devient injouable pour une partie de son public. Son titre, After Hours, repose sur un concept original : les joueurs doivent résoudre une série d’énigmes dans un environnement inspiré des vieux ordinateurs. À un moment clé, ceux-ci doivent envoyer un vrai email pour recevoir un indice. Mais de plus en plus de jeunes échouent à cette étape pourtant banale.

Le jeu After Hours devient trop difficile parce que les joueurs ne savent plus envoyer un mail

Le concept d’After Hours repose sur une mécanique originale. Pour progresser dans l’enquête, les joueurs doivent envoyer un véritable email à un personnage du jeu. Ce système d’indices analyse le contenu du message pour fournir une réponse automatique. Il faut simplement inclure quelques mots-clés dans le corps de ce message. Mais depuis 2024, de nombreux utilisateurs le tapent dans l’objet, sans rien écrire dans le corps. Résultat, le système ne répond pas et le joueur reste bloqué. En 2025, c'est un tiers des emails reçus qui étaient inutilisables.

Pour le développeur, cela montre un vrai recul des compétences numériques de base. Il remarque que beaucoup de messages sont écrits entièrement en minuscules, souvent sans ponctuation. Selon une étude relayée par le Washington Post, seulement 19 % des jeunes de 14 pays savent utiliser un ordinateur pour gérer des informations. Malgré leur aisance sur mobile, certains gestes simples, comme envoyer un email correctement, semblent avoir disparu.