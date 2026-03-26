Ce vieux Call of Duty revient d’entre les morts et voit son nombre de joueurs exploser, que se passe-t-il ?

Cette dernière semaine, le Call of Duty : Modern Warfare de 2019 a vu son nombre de joueurs grimper subitement de 10 000 %. Il y a encore quelques jours, presque plus personne n'y jouait. Comment expliquer cette soudaine popularité ?

Call of Duty n'est pas exactement au sommet de sa gloire depuis quelques années. En l'espace de quelques mois, Activision-Blizzard a présenté des excuses publiques suite au four monumental de Black Ops 7, tandis la version mobile de Warzone, son battle royale pourtant très populaire, a été débranchée il y a peu. En réalité, cela fait bien longtemps que Call of n'a pas retrouvé les sommets atteints par la première trilogie Modern Warfare.

Ce n'est pourtant pas faute pour Activision d'avoir essayé. En 2019, l'éditeur tente un reboot de sa trilogie phare qui, si elle s'est évidemment vendue par palettes, n'a pas rencontré le même succès critique. Jusqu'à qu'il y a peu, le premier opus était même relativement tombé dans l'oubli, avec à peine 500 joueurs simultanés sur Steam. Mais ça, c'était avant la semaine dernière. Depuis, le jeu affiche en moyenne 50 000 joueurs en simultané et une courbe qui ne fléchit pas.

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Pourquoi tout le monde se rue sur le Modern Warfare de 2019 ?

Le jeu a même atteint un pic de 61 667 joueurs le week-end dernier. Alors pourquoi ce soudain regain d'intérêt ? Si vous êtes un joueur PC, vous connaissez probablement déjà la réponse. Steam a récemment lancé ses soldes de printemps, appliquant des réductions sur bon nombre de titres de son magasin, avec donc parmi eux Call of Duty : Modern Warfare. Et pas n'importe quelle promotion : -90 %, pour un prix ridicule de 5,99 €. De quoi convaincre les derniers sceptiques qui étaient passés à côté à l'époque.

Quant aux joueurs en simultané, il y a fort à parier que ceux-ci se retrouvent sur le multijoueur du titre (ne serait-ce que parce que la campagne de ce dernier est terriblement courte). Malheureusement pour les joueurs console curieux, cette réduction est uniquement valable sur Steam. Pour les autres, il ne vous reste plus que quelques heures pour en profiter à ce doux prix.