Ce vieux Call of Duty revient d’entre les morts et voit son nombre de joueurs exploser, que se passe-t-il ?

Cette dernière semaine, le Call of Duty : Modern Warfare de 2019 a vu son nombre de joueurs grimper subitement de 10 000 %. Il y a encore quelques jours, presque plus personne n'y jouait. Comment expliquer cette soudaine popularité ?

Call of Duty Warzone
Call of Duty Warzone

Call of Duty n'est pas exactement au sommet de sa gloire depuis quelques années. En l'espace de quelques mois, Activision-Blizzard a présenté des excuses publiques suite au four monumental de Black Ops 7, tandis la version mobile de Warzone, son battle royale pourtant très populaire, a été débranchée il y a peu. En réalité, cela fait bien longtemps que Call of n'a pas retrouvé les sommets atteints par la première trilogie Modern Warfare.

Ce n'est pourtant pas faute pour Activision d'avoir essayé. En 2019, l'éditeur tente un reboot de sa trilogie phare qui, si elle s'est évidemment vendue par palettes, n'a pas rencontré le même succès critique. Jusqu'à qu'il y a peu, le premier opus était même relativement tombé dans l'oubli, avec à peine 500 joueurs simultanés sur Steam. Mais ça, c'était avant la semaine dernière. Depuis, le jeu affiche en moyenne 50 000 joueurs en simultané et une courbe qui ne fléchit pas.

Sur le même sujet — Xbox Game Pass : après l’augmentation des prix, Microsoft réserve une autre mauvaise surprise aux joueurs de Call of Duty

Pourquoi tout le monde se rue sur le Modern Warfare de 2019 ?

Le jeu a même atteint un pic de 61 667 joueurs le week-end dernier. Alors pourquoi ce soudain regain d'intérêt ? Si vous êtes un joueur PC, vous connaissez probablement déjà la réponse. Steam a récemment lancé ses soldes de printemps, appliquant des réductions sur bon nombre de titres de son magasin, avec donc parmi eux Call of Duty : Modern Warfare. Et pas n'importe quelle promotion : -90 %, pour un prix ridicule de 5,99 €. De quoi convaincre les derniers sceptiques qui étaient passés à côté à l'époque.

Quant aux joueurs en simultané, il y a fort à parier que ceux-ci se retrouvent sur le multijoueur du titre (ne serait-ce que parce que la campagne de ce dernier est terriblement courte). Malheureusement pour les joueurs console curieux, cette réduction est uniquement valable sur Steam. Pour les autres, il ne vous reste plus que quelques heures pour en profiter à ce doux prix.


La rédaction vous conseille aussi...

Réagissez à cet article !

Demandez nos derniers articles !

Un capteur photo 200 MP sur un iPhone ? Ça risque de devenir une réalité

Apple songerait à intégrer un capteur grand-angle de 200 MP sur de futurs iPhone. Il pourrait s’agir d’une récente optique conçue par Sony. Apple n’a jamais vraiment participé à la…

Tineco Floor One S7 Stretch : plus de 40% de réduction sur cet aspirateur laveur sec et humide, vite !

En ce moment, Boulanger casse les prix durant ses ventes flash. C’est le bon moment pour vous équiper à prix mini. Vous pouvez par exemple vous offrir le Tineco Floor…

ChatGPT le convainc qu’il peut devenir un entrepreneur richissime, il finit ruiné et abandonné par sa famille

Tout avait pourtant commencé normalement pour Dennis Biesma, qui souhaitait simplement tester cette IA dont tout le monde parlait. Mais très vite, les choses ont dérapé lorsque ChatGPT lui assure…

IA

Un réseau d’arnaqueurs à la carte bancaire démantelé en France, 740 000 euros de butin

Les autorités ont mis fin à un réseau organisé s’adonnant à l’escroquerie à la carte bancaire. Onze personnes doivent passer devant le juge. Voici comment le groupe opérait depuis plusieurs…

Marshall Acton III : l’enceinte mythique voit son prix chuter de 100 € durant cette vente flash, vite !

S’il y a bien une marque qui fait rêver dans le monde de l’audio, c’est bien Marshall. Le fabricant britannique propose des modèles d’enceintes bluetooth avec un design iconique et…

Pixel Watch : une nouveauté super pratique et très attendue débarque, réduisant ainsi l’écart avec l’Apple Watch

Google continue de perfectionner ses montres connectées pour réduire son retard sur la concurrence – et notamment sur Apple. Cette fois-ci, cela passe par une amélioration considérable de l’interface des…

EcoFlow frappe fort avec une nouvelle station d’énergie portable à 549 € qui recharge en moins d’une heure

EcoFlow lance la DELTA 3 Classic, une station d’énergie portable de 1024 Wh qui recharge à 80 % en 45 minutes. Puissante, silencieuse et simple à utiliser, elle est disponible…

Snapchat transforme vos photos en vidéos grâce à l’IA désormais

Le réseau social éphémère Snapchat dévoile AI Clip, une fonctionnalité qui prend vos photos pour en faire de courtes vidéos à l’aide de l’IA. Elle est disponible dès maintenant, mais…

IA

La voiture électrique pensée pour la PS5 n’aura finalement pas lieu, Sony quitte la partie

Malgré plusieurs annonces en grande pompe ces dernières années, Sony vient d’annoncer son retrait de son partenariat avec Honda, qui devait mener à la naissance de l’Afeela 1. D’après la…

La série Harry Potter a une fenêtre de sortie et elle s’accompagne d’une bande-annonce

Les fans de Poudlard vont pouvoir découvrir à quoi va ressembler la future série Harry Potter de HBO Max dans une première bande-annonce. Elle n’arrive pas seule puisque la période…