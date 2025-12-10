Call of Duty Black Ops 7 est tel un four qu’Activision va totalement revoir son planning de sortie pour éviter le pire

On dirait qu'Activision commence à comprendre que les joueurs se lassent des Call of Duty à peine moyen. Après la réception très mitigée de Black Ops 7, le dernier volet de la saga, l'éditeur a finalement annoncé un grand changement à venir pour la série. Objectif (officiel) : garantir la meilleure qualité possible pour les épisodes à venir, tout en essayant de garder la base de joueurs restants.

Lorsque Microsoft a racheté Blizzard, beaucoup se sont posés la question de l'avenir de Call of Duty, l'une des licences les plus lucratives au monde. Certains y ont vu là un espoir de voir la série renaître de ses cendres, après une série d'épisodes qui n'ont pas franchement convaincu les joueurs (tout en se vendant à des millions d'exemplaires). Aussi, Black Ops 7, opus de 2025, était attendu au tournant. La douche n'en a a été que plus froide.

L'accueil, aussi bien de la critique que du public, a été particulièrement tiède. Pourtant, ce n'est pas faute de la part d'Activision d'avoir fait des efforts sur certains aspects clé, notamment le multijoueur gangrené de tricheurs. Mais cela ne suffit, car le problème est plus profond : les joueurs en ont assez de voir la série stagner et se reposer sur ses appuis. Et il semblerait qu'Activision en prenne enfin conscience.

Sur le même sujet – Oubliez Call of Duty Black Ops 7, cette pépite de 2010 débarque sur PS5 et Xbox Series

Le planning de sortie des Call of Duty ne sera plus le même

Dans un message publié sur son site, l'éditeur commence par remercier les joueurs pour leurs retours – un euphémisme pour reconnaître la sortie ratée du jeu. Quelques lignes plus loin, ce dernier fait une grande annonce : “Nous allons arrêter de sortir un Modern Warfare et un Black Ops à la suite. Les raisons sont multiples, mais la principale est d'assurer une expérience unique chaque année”.

Le message est clair : finalement le calendrier traditionnel des sorties depuis le premier Modern Warfare. Call of Duty entre désormais dans une nouvelle ère. Va-t-on avoir droit à une nouvelle marque au sein de la marque ? Peut-être même plusieurs ? C'est ce que semble vouloir dire Activision en évoquant des expériences inédites. Mais, comme toujours avec l'éditeur, mieux vaut attendre de savoir ce qu'il en est vraiment avant de se réjouir.