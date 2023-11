Pourquoi Starfield n’intéresse plus les joueurs

Après avoir généré énormément d'attentes, le nombre de joueurs actifs sur le jeu de rôle de Bethesda Starfield ne cesse de baisser à grande vitesse. La faute à plusieurs facteurs.

Pendant les mois précédents la sortie de Starfield, le jeu de rôle de Bethesda, chaque petit élément dévoilé sur le jeu nous laissait toujours plus impatient de mettre la main dessus. Puis le titre sort enfin début septembre. Passé l'excitation de la découverte, la “hype” redescend bien vite et un mois plus tard, le nombre de joueurs actifs chute de 66 % selon les chiffres de SteamDB. Certes, ça ne prend pas en compte pas en compte les joueurs consoles, mais tout de même.

En soi, qu'il y ait moins, voire beaucoup moins de joueurs sur un jeu après sa sortie n'est pas du tout étonnant. C'est un phénomène qui touche même les jeux vidéo les plus appréciés. Starfield est pourtant un cas particulier. Si on le compare à d'autres titres du genre, il est loin derrière. À l'heure où nous écrivons ces lignes, il y a 12 501 personnes en train de jouer à Starfield. Au même moment, il y en a 69 558 sur Baldur's Gate 3, 19 702 sur Skyrim : Anniversary Edition et 12 909 sur Fallout 4. Le dernier né de Bethesda est donc loin derrière des jeux bien plus vieux. Mais pourquoi ?

Il y a plus de joueurs sur Skyrim ou Fallout 4 que sur Starfield, pourquoi ?

Pour expliquer ce constat, il faut rappeler que Starfield est bourré de bugs et Bethesda n'est pas (encore) prêt à l'admettre. Les différents patchs ont corrigé les plus gros bien sûr, mais dans l'absolu, le studio affirme que certains problèmes repérés sont fait exprès. Une étrange manière de se justifier auprès des joueurs qui continue quand ces derniers abordent un autre point important: Starfield est ennuyeux. Passée la surprise des premières planètes, on se rend vite compte que l'immense majorité d'entre elles sont vides. Réponse des développeurs : “certaines des planètes de Starfield ont été conçues pour être vides, mais ce n'est pas ennuyeux”. Sauf que si, ça l'est pour beaucoup de monde.

Sûrement trop ambitieux, Starfied n'est tout simplement pas à la hauteur. Ceux qui rêvaient d'un jeu d'exploration spatiale immense font la moue devant les personnages sans caractère ou les quêtes annexes au dénouement absurde. Cela ne veut pas dire qu'il faut oublier Starfield, au contraire. Le jeu est parti pour durer des années grâce à l'arrivée officielle des mods en 2024. Un peu de patience, la communauté s'occupera sûrement de redonner au jeu l'éclat qu'il voulait avoir.