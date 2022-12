Uncharted : un reboot de la franchise sur PS5 et Xbox Series à venir ?

Alors qu'un Uncharted 5 est officiellement en préparation, un nouveau rapport de TheLeak.co affirme qu'un reboot de la franchise aurait été commandé par Sony. Une tout nouveau studio serait aux mains du projet, tandis que Naughty Dog, les papas de la licence, se contenterait de superviser le développement.

Avec Uncharted 4 : A Thief's End, le studio Naughty Dog a tiré définitivement un trait sur Nathan Drake. Néanmoins, ce n'est pas pour autant que Sony, éditeur des jeux de la saga, en a fini avec la licence. En avril 2022, nous avons appris que Naughty Dog recherchait des développeurs pour de nouveaux projets estampillés Uncharted. De quoi envisager un Uncharted 5 ? Il n'y a qu'un pas.

Pour cause, difficile d'imaginer Sony jeter aux oubliettes une franchise si populaire. Le portage d'Uncharted 4 et d'Uncharted Lost Legacy sur PS5 a été salué par la critique et s'est soldé par de bonnes ventes. La chose s'est d'ailleurs confirmée après le lancement de la compilation Uncharted Legacy of Thieves sur PC en octobre 2022.

L'adaptation cinématographique d'Uncharted a également cartonné au box-office en signant le meilleur démarrage du début d'année 2022 en France. Et visiblement, Sony est bien déterminé à conserver cette poule aux oeufs d'or. D'après un rapport du site TheLeak.co relayé par Insider Gaming, Sony aurait validé le développement d'un reboot d'Uncharted.

Vers un reboot d'Uncharted sur PS5 et Xbox Series ?

Selon les deux sources évoquées dans cet article, l'éditeur nippon aurait choisi de confier le projet à un tout nouveau studio. En effet, on ne retrouverait donc pas Naughty Dog aux commandes. Néanmoins, les papas de The Last of Us superviseraient tout de même le développement. Bien entendu, il conviendra de prendre ces révélations avec des pincettes.

Toutefois, il faut rappeler que Sony a récemment confirmé l'existence d'un nouveau studio installé à San Diego censé travailler avec Naughty Dog sur “un nouveau projet passionnant”. En octobre 2022, de nombreux médias spécialisés ont relayé une offre d'emploi de Sony faisant état de la création d'une nouvelle équipe sur un projet important, en collaboration avec Naughty Dog. Vous en conviendrez, toutes ces informations renforcent les déclarations de TheLeak.co.

Maintenant, reste à savoir ce que nous réservent Sony et ce studio. Un remake du premier Uncharted ? Une toute nouvelle histoire avec un autre personnage en guise de héros ? On pense notamment à la fille de Nathan et Elena par exemple. Les paris sont ouverts.

Source : TheLeak.co via Insider Gaming