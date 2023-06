Jeux vidéo : le top 10 des prochains gros titres à surveiller

Le Summer Game Fest a été l’occasion de découvrir plein de nouveaux jeux vidéo qui feront l’actualité dans les prochains mois. Voici une petite sélection des dix plus gros à surveiller, qu’ils soient prévus pour 2023 ou pour plus tard. Action, aventure, jeu de rôle, plateforme, il y en a pour tous les goûts !

Summer Game Fest, Ubisoft Forward, Xbox Game Showcase… Les éditeurs ont sorti l’artillerie lourde en ce qui concerne les annonces de jeu vidéo ces derniers temps. Nous avons pu découvrir plein de nouveaux titres prometteurs, mais aussi avoir plus d’infos sur ceux qu’on connaissait déjà. De belles choses s’annoncent !

Dans ce dossier, nous allons faire le point sur les dix plus gros jeux à surveiller. Nous parlons ici des titres déjà annoncés, de ceux qui sortiront soit en 2023, soit en 2024. Pas de classement particulier, tous sont mis sur le même pied d’égalité. Nous nous sommes également concentrés sur les titres grands-publics, ceux qui vont faire parler d’eux ! Les douze mois qui arrivent risquent d’être intenses !

Vous êtes prêts ? C’est parti !

Baldur’s Gate 3

Développeur : Larian Studios

Plateformes : PC, PS5

Date de sortie : 31 août 2023

Celui-là, il a mis du temps à arriver. Il a fallu attendre plus de vingt ans pour voir un nouveau volet de la licence culte Baldur’s Gate débarquer sur nos PC. Cette fois, c’est le studio belge Larian (Divinity Original Sin) qui est aux commandes. S’il reprend l’univers et les règles de Donjons et Dragons, ce troisième épisode part sur de nouvelles bases avec un moteur en 3D et surtout une histoire inédite. En accès anticipé depuis 2020, Baldur 3 promet une aventure digne des plus grands modèles du genre. On a hâte !

Starfield

Développeur : Bethesda (Microsoft)

Plateformes : PC, Xbox Series X/S

Date de sortie : 6 septembre 2023

Rarement un jeu n’a été aussi ambitieux. Bethesda ne promet pas seulement la lune avec Starfield, mais bien la galaxie entière. Des milliers de planètes à explorer, des combats sur terre, dans l’espace, des villes titanesques, des personnages haut en couleur, des activités à ne plus savoir qu’en faire… Il serait réducteur de dire que Starfield est un Skyrim dans l’espace, mais il reprend tout de même son concept fondamental : lâcher le joueur dans un univers immense où tout est permis. Si toutes les promesses de Bethesda sont tenues, nous aurons sans aucune doute le droit à un titre qui marquera l’histoire du jeu vidéo. C’est tout ce qu’on nous souhaite.

Marvel’s Spider-Man 2

Développeur : Insomniac Games (Sony)

Plateforme : PS5

Date de sortie : 20 octobre 2023

C’est sans conteste la grosse exclu PS5 de cette fin d’année. Suite directe de Marvel’s Spider-Man (2018) et de son extension Miles Morales (2020) ce second volet promet énormément. Cette fois, nos deux héros sont confrontés à de nouveaux ennemis : Kraven et Venom. Si cette suite reprend la formule du premier volet, elle agrandit le terrain de jeu en ajoutant Brooklyn et le Queens en plus de Manhattan. Plus encore, il sera possible de passer d’un Spidey à l’autre d’une simple pression de touche, à la manière d’un GTA 5. Un énorme blockbuster qui va forcément faire un carton sur PS5.

Star Wars Outlaws

Développeur : Massive Entertainment (Ubisoft)

Plateformes : PS5, Xbox Series X/S, PC

Date de sortie : 2024

Autoproclamé « premier jeu Star Wars en monde ouvert » (oubliant Galaxies au passage), Outlaws est une aventure solo centrée sur le monde criminel de l’univers spatial. Le joueur y incarne Kay Vess, une vaurienne qui tente de survivre pendant le règne de l’Empire. Il s’agit d’un jeu à la troisième personne qui met en avant l’infiltration, les phases d’action, mais aussi les séquences de pilotage. La promesse du monde ouvert est importante, puisqu’il devrait être possible de passer d’une planète à une autre sans aucun temps de chargement.

Assassin’s Creed Mirage

Développeur : Ubisoft Bordeaux

Plateformes : Xbox One, Xbox Series X/S, PS4, PS5, PC

Date de sortie : 12 octobre 2023

Après trois épisodes axés sur un monde gigantesque et sur le light-RPG, la licence Assassin’s Creed revient à ses racines avec un volet « à l’ancienne ». Dans Mirage, le joueur incarne Basim, un assassin agissant dans la Bagdad du IXe siècle. Terminé les points de compétences, les arbres de talents, les passages de niveau et les aires de jeu trop grandes, puisque nous avons quelque chose qui se rapproche des premiers opus, avec une ville réduite mais dense où le parkour est mis à l’honneur. Un pari risqué… mais payant ?

Alan Wake 2

Développeur : Remedy

Plateformes : PS5, Xbox Series X/S, PC

Date de sortie : 17 octobre 2023

Sorti en 2010, le premier Alan Wake avait chamboulé le petit monde du jeu vidéo avec son histoire ficelée et son ambiance incroyable. Il aura fallu attendre treize ans pour avoir enfin le droit à une suite. Encore une fois, Remedy veut axer son jeu sur la narration. En plus de l’écrivain toujours perdu dans ses œuvres, le joueur incarnera Saga Anderson, agente du FBI chargée d’enquêter sur sa disparation. L’accent sera mis sur l’horreur, mais aussi sur l’action, avec des combats qui nécessiteront toujours « d’éclairer » les ennemis avant de les abattre.

Prince of Persia : The Lost Crown

Développeur : Ubisoft Montpellier

Plateformes : PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, Switch

Date de sortie : 18 janvier 2024

Le prince de Perse fait son grand retour avec The Lost Crown. Cette fois, nous avons le droit à un Metroidvania, et non à un jeu d’action aventure en 3D… et c’est pour le mieux ! Le titre se rapproche ainsi du jeu originel de 1989 et apporte un vent de fraîcheur à un catalogue Ubisoft qui mise surtout sur des aventures en monde ouvert. The Lost Crown pourrait bien être la surprise du début de l’année 2024 et relancer une franchise en sommeil depuis bien trop longtemps.

Fable

Développeur : Playground Games

Plateformes : Xbox Series X/S, PC

Date de sortie : non annoncée

Plus de dix ans après le dernier volet, la licence Fable revient dans un reboot en bonne et due forme. Un reboot sur lequel mise beaucoup Microsoft, qui a confié le bébé à Playground Games, déjà derrière les excellents Forza Horizon. Si nous n’avons pas encore de séquence de gameplay pour voir à quoi tout cela ressemble, la bande-annonce diffusée lors du Xbox Games Showcase nous permet de voir que l’essence de la saga a été préservée.

Dragon’s Dogma 2

Développeur : Capcom

Plateformes : PS5, Xbox Series X/S, PC

Date de sortie : non annoncée

Le premier Dragon’s Dogma (2012) n’avait pas connu un succès commercial retentissement, mais il s’est constitué un noyau dur de fans au fil des rééditions. Capcom donne une seconde chance à la saga avec un deuxième volet qu’on espérait plus. On reprend le même système et on recommence, mais en mieux ! Nous avons toujours un RPG d’action qui met le paquet sur la bagarre. On espère que cette suite sera digne du premier volet.

Final Fantasy 7 Rebirth

Développeur : Square-Enix

Plateforme : PS5

Date de sortie : début 2024

Suite directe du remake de 2020, Final Fantasy 7 Rebirth devrait prendre plus de libertés avec le jeu original. On retrouve Cloud et sa clique là où on les avait laissés, c’est-à-dire à la sortie de Midgard. Fini la ville tentaculaire, puisque cette fois, on va explorer le monde à travers des niveaux qui promettent d’être plus ouverts. Le destin de certains personnages pourrait-il changer dans cette réinvention du mythe ? On l’espère, on l’espère…

Dix jeux à surveiller, donc. Dix blockbusters qui font faire la une, qui seront au centre de toutes les conversations gaming à leur sortie. Un classement qui s’axe évidemment sur les blockbusters, mais en bonus, voici les coups de cœur de la rédac, les titres plus confidentiels à surveiller :

Le choix de Bruno : Twinsen’s Little Big Adventure Remastered

Développeur : [2.21]

Plateforme : PC, Xbox One, Xbox Series X/S, PS4, PS5, Switch

Date de sortie : 2024

Ici, c’est la nostalgie qui parle. Véritables monuments des jeux d'aventure des années 1990, les deux Little Big Adventure vont avoir le droit à un remaster en bonne et due bonne. Graphismes retravaillés, mécaniques revues, cette version devrait permettre aux vieux de la vieille de replonger dans ces aventures et aux néophytes de les découvrir.

Le choix de Pierre : Cities Skylines 2

Développeur : Colossal Order

Plateforme : PC, Xbox Series X/S

Date de sortie : 24 octobre 2023

Avez-vous déjà passé plus de 1000 heures sur un jeu sans voir le temps passer ? Si ce n'est pas le cas, c'est que vous n'avez jamais lancé Cities Skylines. Le city-builder le plus complet jamais créé se dote enfin d'une suite. Le concept reste le même : vous construisez une ville ex-nihilo puis vous l'administrez. Cela paraît simple comme ça, mais au fil de la partie, de nombreux problèmes viennent requérir votre attention. Embouteillages, criminalité, éducation, catastrophes en tout genre… c'est à vous de gérer ! Un jeu prenant, chronophage, même, qui ne va pas améliorer votre vie sociale.

Le choix de Simon : Citizen Sleeper 2

Développeur : Jump Over the Age

Plateforme : PC

Date de sortie : non annoncée

Après un premier volet qui avait fait sensation, Citizen Sleeper revient dans une suite directe. Pour l’instant, aucune séquence de gameplay n’a été dévoilée, mais simplement une bande-annonce animée. Cela n’enlève rien à l’attente autour du titre.

Le choix de Sam : Persona 5 Tactica

Plateformes : Xbox One, Xbox Series X/S, PC

Développeur : Atlus

Date de sortie : 17 novembre 2023

La saga phare d’Atlus revient dans un nouveau volet ! Il ne s’agit pas d’un épisode numéroté, mais d’un spin-off qui s'axe sur les combats tactiques. Qu’importe, les fans sont aux anges. On retrouve la patte graphique si particulière de la saga dans ce titre attendu pour novembre.

Le choix de Kevin : Hadès 2

Développeur : Supergiant Games

Plateforme : PC

Date de sortie : non annoncée

Le premier Hadès a été une vraie claque qui a propulsé le studio Supergiant Games sur le devant de la scène. Après un tel succès critique et commercial, le développeur a évidemment mis en chantier une suite. Cette fois, on contrôlera Melinoë, la sœur du héros du premier opus. Il s’agira toujours d’un rogue-lite très orienté action.