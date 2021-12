Star Wars Eclipse : le jeu de Quantic Dream se présente dans une première bande-annonce épique

Star Wars Eclipse est un nouveau jeu tiré de la licence culte et a été présenté lors de la cérémonie des Game Awards. Il est dévoloppé par le studio français Quantic Dream, à qui l’ont doit Heavy Rain ou Detroit Become Human.

La cérémonie des Game Awards s’est tenue cette nuit. Elle a été l’occasion de dévoiler de nombreux jeux à venir. C’est bien la bande-annonce de Star Wars Eclipse qui a scotché tout le monde. Aucune image de gameplay, mais une note d’intention qui laisse rêveur.

Star Wars Eclipse est un jeu développé par Quantic Dream, studio parisien déjà derrière Heavy Rain ou Detroit Become Human, en partenariat avec Lucasfilm Games. L’accent sera donc mis sur la narration et on nous promet des choix qui impacteront l’expérience et modifiera profondément l’histoire. Cependant, il ne faut pas s’attendre à retrouver le même gameplay que dans les précédentes créations de Quantic Dream, puisque le studio affirme que nous aurons là un jeu d’action aventure où nous pourrons incarner de multiples personnages. On imagine aisément que l’un d’eux pourrait avoir un sabre laser.

Star Wars Eclipse pose son ambiance dans le trailer

Le trailer ne nous montre aucune image de gameplay, puisqu’il cherche avant tout à poser une ambiance. Star Wars Eclipse se déroulera à l’ère de la Haute République, soit quelques siècles avant l’épisode I. Il s’agit d’une période activement développée par Lucasfilm ces derniers temps à grands coups de romans et de comics. Eclipse sera le premier jeu vidéo à l’explorer. Cela laisse donc la place à une grande inventivité de la part des développeurs.

A lire aussi – Star Wars : dans quel ordre regarder les films et les séries sur Disney+ ?

Le communiqué de presse n’entre pas vraiment dans le détail, mais indique tout de même que le titre se déroulera dans une région encore inexplorée de la Bordure Extérieure, un endroit sans foi ni loi à la marge de la civilisation. C’est notamment là que se trouve la célèbre planète Tatooine.

Le jeu est au début de son développement et pour le moment, aucune date de sortie n’a été annoncée. Il ne faut pas s’attendre à jouer à Star Wars Eclipse avant plusieurs années. Ne reste maintenant qu’à attendre gentiment la sortie. En attendant, nous pourrons toujours regarder la série The Book of Boba Fett sur Disney +.