Star Wars Knights of the Republic change de développeur, la sortie va sûrement prendre du retard

Embracer a finalement décidé de prendre le taureau par les cornes en désignant un nouveau studio pour continuer le développement du remake de Star Wars : Knights of the Old Republic. C’est finalement Saber Interactive qui sera chargé de livrer le produit final. Si, officiellement, aucun report n’a été annoncé, on s’attend à un retard d’au moins deux ans.

Voilà presque un mois que les premières rumeurs concernant le développement désastreux du remake de Star Wars : Knights of the Republic ont été dévoilées par Bloomberg. Fin juillet, les responsables d’Aspyr ont en effet annoncé à leurs équipes que le projet était mis en pause, suite à des problèmes de qualité. La décision venait alors d’Embracer, le géant du jeu vidéo qui a accessoirement racheté les droits du Seigneur des Anneaux la semaine dernière.

Finalement, peu de temps après, le groupe déclarait dans un rapport financier que l’un de ses « projets AAA est passé dans un autre studio du groupe », sans donner de nom. « Cela a été fait pour s’assurer que la barre de qualité est là où nous devons être pour le titre », précisait toutefois Embracer. Sans surprise, ce jeu AAA est donc KOTOR. Désormais, c’est le studio Saber Interactive qui est en charge de terminer le développement.

Star Wars KOTOR n’est pas encore sorti d’affaire

Comme le souligne Bloomberg, changer de studio en cours de développement n’a rien d’anodin. Les nouveaux développeurs vont devoir se familiariser avec le travail déjà effectué, le moteur utilisé ainsi que le langage de programmation, sans compter les modifications qui devront nécessairement être apportées. Autrement dit, il est plus que probable que la date de sortie soit reportée, comme nous vous le rapportions le mois dernier. Il est plus sage, désormais, de viser un lancement en 2025.

Pour le moment, Embracer Group joue la carte de la confiance, en assurant ne « prévoir aucun retard » dans le développement du remake. Mais cela semble bien optimiste, compte de l’état dans lequel semble se trouver le titre à l’heure actuelle. Pour rappel, Star Wars KOTOR a été annoncé l’année dernière lors d’un PlayStation Showcase. Le trailer se gardait alors bien de donner une date de sortie précise.

