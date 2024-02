Assassin’s Creed Red : Ubisoft promet une sortie avant mars 2025 pour son opus au Japon

Lors du dernier bilan financier d’Ubisoft, Yves Guillemot a annoncé qu’Assassin’s Creed Red, le prochain gros opus de la licence, devrait sortir au cours de la prochaine année fiscale de l’éditeur. Ce qui nous donne une fourchette relativement vaste : entre avril 2024 et mars 2025. On ne s’attend pas vraiment à ce que le jeu sorte avant 2025.

Il y a quelques années, on vous aurait qu’Assassin’s Creed Red serait l’épisode le plus attendu de l’histoire de la licence. Depuis son lancement ou presque, les fans de la série demandent en effet à Ubisoft de sortir un Assassin’s Creed se déroulant au cœur du Japon féodal. En 2022, l’éditeur français annonce en effet que le projet est en cours au sein d’Ubisoft Québec, et qu’il sera dans la droite lignée de l’épisode Odyssey.

Si aujourd’hui, la sauce est clairement retombée, ce qui n’est pas sans lien avec la sortie d’un certain Ghost of Tsushima, les fans de la première heure attendent toujours avec impatience de contrôler un samouraï ou un shinobi. Bonne nouvelle : lors de son dernier bilan financier, Yves Guillemot, PDG d’Ubisoft, a enfin livré une fenêtre de sortie pour Assassin’s Creed Red. Ce sera pour la prochaine année fiscale de l’éditeur.

Assassin’s Creed Red sortira probablement en 2025

En d’autres termes, cela place la sortie de Red entre avril de cette année et mars 2025. Il va sans dire qu’il est très peu probable que le prochain gros Assassin’s Creed sorte d’ici 3 mois, Ubisoft n’ayant encore que très peu — pour ne pas dire pas du tout — communiqué sur le titre. À titre de comparaison, Assassin’s Creed Valhalla est sorti le 10 novembre 2020, Mirage le 5 octobre 2020.

Une communication d’ici les prochains mois de la part d’Ubisoft est donc possible, l’éditeur privilégiant généralement le dernier trimestre pour sortir ses Assassin’s Creed. Mais là encore, un lancement en 2025 est plus probable, ne serait-ce que parce que Star Wars Outlaws est déjà prévu pour cette fin d’année. Yves Guillemot a par ailleurs qualifié ce dernier « d’étape majeure pour l’industrie du jeu vidéo, notamment en raison de l’attrait indéniable de cette franchise légendaire qui arrivera pour la première fois sur le territoire de l’open world. »