Qui de Nvidia, AMD ou Intel s’en sort le mieux pour faire tourner un jeu en 8K ?

Jouer à un titre en 8K sur PC nécessite de s'aider des technologies de votre carte graphique. À ce niveau, qui possède la plus efficace ? Nvidia, AMD ou Intel ? Éléments de réponse.



Avec la montée en puissance des composants d'ordinateur, se fabriquer une véritable machine de guerre capable de faire tourner n'importe quel jeu vidéo en qualité maximale devient de plus en plus simple. Si tant est que l'on peut se permettre d'y mettre le prix. Pour les plus ambitieux, il est même possible de s'essayer à des sessions de gaming en 8K. Une définition impressionnante qui a un impact visible sur les performances. Mais grâce aux technologies “d'upscaling”, vous pouvez faire en sorte qu'un titre tourne en 8K avec un nombre d'images par seconde (ips) augmenté.

Les 3 principaux constructeurs de cartes graphiques propose cette fonctionnalité. Celle de Nvidia s'appelle DLSS, AMD la nomme FSR et Intel XeSS. Dans tous les cas, le but est le même : se servir de l'IA pour améliorer le rendu visuel et les performances. Mais dans les faits, laquelle est la meilleure sur l'exigeante définition 8K ? Pour le savoir, TechRadar s'est servi du jeu Horizon Forbidden West sorti récemment sur PC et doté de graphismes poussés. L'ordinateur de test est équipé d'une carte graphique Nvidia RTX 4090, d'un processeur Intel Core i9-13900K et de 32 Go de RAM DDR5 4800 MHz.

Voici qui a la meilleure technologie d'upscaling pour jouer en 8K sur PC entre Nvidia, AMD et Intel

Deux constats ressortent en premier. D'abord, la configuration est capable de faire tourner Horizon Forbidden West en 8K avec les réglages de qualité “très élevée” à 32 ips. Ensuite, activer le DLSS, le FSR ou le XeSS a bien un effet positif visible sur le nombre d'images par seconde affiché. Après une série de sessions consistant lancer une sauvegarde et à jouer pendant 8 minutes en incluant un combat, le journaliste a pu établir des moyennes montrant quel constructeur se démarque des autres.

Lire aussi – AMD : cette nouvelle technologie de génération d’images augmente vos FPS sur les jeux PC

Ainsi, le mode DLSS Ultra Performance + Génération d'images amène les ips à 59,3 en moyenne. Juste derrière, on trouve le FSR Ultra Performance d'AMD avec 55,2 ips, puis le mode XeSS Performance d'Intel, 50,6 ips. On voit donc que dans une situation extrêmement demandeuse en ressources, Nvidia est en tête et parvient à s'approcher des 60 ips, ce que beaucoup considère comme une valeur plancher pour les machines modernes. En revanche, malgré des résultats moindres, le FSR et le XeSS d'Intel ont l'avantage de fonctionner avec n'importe quelle carte graphique, là ou le DLSS est exclusif aux modèles Nvidia.