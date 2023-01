SSD PS5 : ce modèle ultra-rapide de 2 To est à un super prix pour les soldes

Vous recherchez un SSD interne pour votre PS5 ou votre ordinateur ? Le modèle PCIe 4.0 Seagate Firecuda 530 de 2 To est en promotion sur Boulanger à un très bon prix pendant les soldes d'hiver 2023.

Au lieu du prix conseillé de 379 €, ce SSD interne de 2 To vendu avec son dissipateur thermique s'affiche à seulement 209 € sur Boulanger dans le cadre des soldes d'hiver 2023. C'est un super prix pour un SSD PCIe 4.0 de cette capacité. Il offre de surcroit des performances suffisamment élevées pour jouir d'une compatibilité avec les consoles de nouvelle génération, en l'occurrence avec la PS5 de Sony.

Des vitesses jusqu'à 7200 Mo/s pour ce SSD interne / PS5 performant

C'est l'un des modèles les plus performants du marché est c'est à juste titre qu'il fait partie de notre guide d'achat des meilleurs SSD internes, mais aussi des meilleurs SSD internes compatibles avec la PS5. Vous pouvez donc tout aussi bien l'utiliser pour votre PC portable / Desktop que pour la console de Sony, ou encore pour la Xbox Series X. C'est un modèle NVMe PCIe 4.0 offrant une vitesse de lecture maximale de 7200 Mo/s et d'écriture de 6900 Mo/s.

Vous n'aurez pas besoin d'acheter son dissipateur thermique séparément. Celui-ci est livré avec le SSD. Avec une capacité de 2 To, vous disposez d'un espace de stockage suffisant pour conserver tous vos fichiers lourds, et notamment les jeux qui sont de plus en plus gourmands en espace. Avec moins de 700 Go de stockage disponible sur la PS5, un SSD d'appoint finit vite par s'imposer, notamment pour les joueurs réguliers.

