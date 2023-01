Soldes Amazon hiver 2023 : le top des offres à saisir aujourd’hui

Plusieurs produits sont en promotion sur Amazon pendant les soldes d’hiver 2023. Si vous avez raté des opportunités durant les dernières promotions de fin d'année, vous trouverez ici les meilleurs bons plans high-tech du moment chez Amazon.

Les soldes d'hiver 2023 viennent de démarrer et nous voyons des offres intéressantes sur les différentes boutiques en ligne. En l'occurrence dans le cadre des soldes d'hiver sur Boulanger, Cdiscount ou encore Fnac/Darty. Dans cet article, nous vous proposons un récapitulatif des meilleures offres high-tech disponibles chez Amazon.

Le top des offres high-tech des soldes d'hiver 2023 chez Amazon

Quels bons plans pendant les soldes d'hiver sur Amazon ?

L'année vient tout juste de démarrer que les différentes enseignes du web proposent des réductions intéressantes dans le cadre des soldes d'hiver 2023. Les produits en promotion sur Amazon ne sont pas estampillés “soldes”, mais le site propose bien des réductions aussi intéressantes tout au long de la période, au même titre que ses concurrents.

Nous avons donc listé dans cet article les meilleurs bons plans à découvrir chez Amazon pendant les soldes d'hiver. Si vous recherchez un smartphone, il y a par exemple le OnePlus 2 dans sa version de 256 Go à 349 € au lieu de 447 €. Vous profitez donc d'une réduction d'environ 100 € sur ce smartphone milieu de gamme qui compte parmi les meilleurs du marché.

Si vous visez plutôt un modèle haut de gamme, il y a le Xiaomi 11T à 314 € en ce moment. Ce modèle n'est plus tout jeune, mais il offre des performances supérieures aux smartphones milieu de gamme récents. À ce prix là, c'est une excellente affaire en 2022 sachant que le smartphone coûte entre 350 € et 400 € en moyenne ces derniers mois.

Vous trouverez aussi des SSD à prix réduit sur Amazon pendant les soldes d'hiver. Si vous recherchez un modèle NVMe PCie sous la barre des 100 €, il y a le Samsung 980 de 1 To à seulement 72 €. Ce SSD donnera un coup de boost à votre ordinateur avec ses vitesses allant jusqu'à 3500 Mo/s.

Concernant les modèles PCIe 4.0 compatibles avec la PS5, vous avez le tout dernier SSD Samsung 980 Pro de 1 To à 115 € au lieu de 200 €. Cette version offre des vitesses très élevées allant jusqu'à 7000 Mo/s. Idéale pour offrir un stockage de soutien à votre console PS5 ou Xbox Series X. Et il reste parfaitement adapté pour les PC.

Retrouvez toutes les offres plus haut. Et si vous voulez savoir ce qu'on trouve d'intéressant ailleurs, n'hésitez pas à consulter notre sélection des meilleures offres des soldes d'hiver sur Cdiscount et sur Boulanger.