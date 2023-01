Soldes Cdiscount hiver 2023 : découvrez les meilleures offres à ne pas rater

Cdiscount a lancé ses soldes d'hiver 2023. L'enseigne propose de nombreux produits high-tech en promotion. Si vous avez des achats de prévu, c'est le moment de réaliser des économies. On a fait le tour des offres et vous proposons ici notre sélection des meilleurs bons plans high-tech des soldes d'hiver sur Cdiscount.

Les soldes d'hiver 2023 on démarré et se poursuivront jusqu'au 7 février. Cdiscount ne restera pas en marge de l'événement et vient de lancer une première salve de promos. Aucun rayon n'échappe aux réductions. Vous trouverez ici les meilleures offres sur les produits high-tech.

Cdiscount : le top des offres high-tech des soldes d'hiver 2023

Jeu PS5 Far Cry 6 à 11,94 €

Au lieu de 39,84 euros habituellement, le jeu Far Cry 6 en version PS5 est disponible sur Cdiscount à 11,94 € pour les soldes d'hiver 2023. Cela correspond à une réduction de plus de 70%. Si vous n'y avez pas encore joué, c'est le moment de vous offrir le célèbre titre d'Ubisoft.

Ce jeu d'action-aventure promet une belle expérience ludique. En tant que Dani Rojas, leader révolutionnaire, vous rejoindrez la résistance pour faire tomber le dictateur Anton Castilllo. L'objectif : redonner la paix sur l'île de Yara.

Souris sans fil Logfitech MX Anywhere 2S + Tapis à 34,99 €

Si vous recherchez une souris ergonomique et efficace en cette période de soldes d'hiver 2023, la Logitech MX Anywhere 2S qui est en pack avec un tapis de souris s'affiche à 34,99 € sur Cdiscount. Notez que cet ensemble habituellement proposé au prix de 64,99. Vous réalisez une économie de 30 €, soit 46% de réduction.

Cette souris sans fil Logitech s'utilise en Bluetooth ou 2,4 GHz avec un récepteur USB Unify. Elle dispose de 7 boutons et offre une précision maximale 4000 PPP. Vous pouvez l'utilisez aussi bien sur Windows que macOS. Sa pile rechargeable offre une autonomie allant jusqu'à 70 jours.

Souris sans fil Logitech MX Master 2S + Tapis à 49,90 €

Cet autre pack de souris sans fil + tapis est quasiment à moitié prix sur Cdiscount à l'occasion des soldes d'hiver 2023. Il est à 49,90 € au lieu de 89,99 €, ce qui correspond à une réduction de 44%. Avec des caractéristiques assez proches de celles de la MX Anywhere 2S, la MX Master 2S est un peu plus ergonomique grâce à son extension latérale qui permet de poser confortablement le pouce.

Elle dispose aussi de 7 boutons programmables et offre une autonomie de plus de 2 mois. Grâce à la techologie Logitech Flown vous pouvez rester connecté sur jusqu'à 3 ordinateurs différents et faire des transferts facilement d'une machine à une autre.

Webcam Logitech HD Pro C920 à 49,90 €

Cette webcam populaire de Logitech fait l'objet d'une belle réduction pour les soldes d'hiver sur Cdiscount. Elle s'affiche à 49,90 € alors qu'il faut habituellement compter environ 73 € pour se l'offrir, ce qui correspond à une réduction d'un peu plus de 30%.

Vous pouvez l’utiliser sur n’importe quel ordinateur. Qu’il s’agisse d’un PC Windows, d’un Mac ou même d’un Chromebook. Il s’agit d’une webcam Full HD qui permet d’enregistrer des vidéos en 30 ips dans cette définition avec un angle de vision de 78°. Suffisant pour faire des appels vidéo ou même du streaming.

SSD interne PNY CS900 de 1 To à 54,99 €

Si vous recherchez un SSD de grande capacité sous la barre des 55 €, le PNY CS900 d’une capacité de 1 To est à 54,99 € sur Cdiscount pour les soldes d’hiver 2023. Sachant qu’il faut en temps normal débourser entre 70 et 90 € pour se l’offrir.

C’est donc un excellent prix pour ce SSD qui offres des performances en lecture et en écriture de 535 Mo/s et 515 Mo/s respectivement. Comme vous pouvez le voir, il est au format 2,5 pouces SATA 6 Gb/s. Il s’git d’un SSD 3D Nand de type TLC.

Manette Xbox Elite Series 2 Core à 99,99 €

Lancé au tarif de 130 € il y à quelques mois, la manette Xbox Elite Series 2 Core voit son prix chuter d’un peu moins de 25% sur Cdiscount. Elle est en effet à 99,99 € en ce moment pendant les soldes d’hiver 2023. C'est simplement l'une des meilleures manettes pour PC et pour Xbox.

Avec un coloris double ton noir/blanc, cette manette est une version plus accessible de L’Elite Series 2 classique, une manette Pro et hautement personnalisable. Elle conserve les mêmes caractéristiques, et notamment une autonomie de 40h. La différence ici est qu’elle n’est pas livrée avec des accessoires de rechange. Vous pouvez l’utiliser aussi bien sur PC que sur les consoles Xbox.

Ecran PC QHD ViewSonic de 27″ à 274,99 €

Cet écran PC gamer de 27 pouces offre des caractéristiques confortables pour joueur dans des conditions idéales en Full HD. Notamment avec un taux de rafraîchissement de 165 Hz et un temps de réponse de 1 ms. Il s’agit d’un écran de type Nano IPS avec une profondeur des couleurs 10 bits et couverture à 98% du de l’espace DCI-P3. Il est à 274,99 € au lieu de 399 € avec le code promo 25DES299. Vous bénéficiez d’une réduction de 31%.

TV 4K Continental Edison de 65 pouces – Android TV à 374,99 €

Alors qu’elle coûtait 460 € ces dernières semaines sur Cdiscount, la TV LED 4K de 65 pouces Continental Edison CELED65UHDSA22B6 est à 374,99 € avec le code promo 25DES299. C’est une belle réduction qui permet d’acheter la TV à un prix encore plus bas que son tarif habituel qui est déjà très intéressant.

Il s’agit d’une téléviseur connecté tournant sous Android TV. Le système de Google lui permet d’être polyvalent et d’offrir une grande variété d’applications.

TV 4K TCL de 65 pouces – Android/Google TV – HDMI 2.1 à 474,99 €

Toujours en définition de 65 pouces pour une TV LED 4K, vus avez le modèle TCL 65P637 à 479,99 € avec le code promo 25DES299 pour les soldes d’hiver. Ce modèle coûte habituellement un peu moins de 590 € sur Cdiscount.

Ses atouts : une taille confortable, le système Android TV avec la surcouche Google TV, comptabilité Dolby Vision et Atmos, etc. On regrette juste que malgré ses ports HDMI 2.1, sa fréquence de rafraîchissement n’est que de 50 Hz. Cela ne devrait pas poser de problème à ceux qui ne l’utilisent pas pour jouer.

iPhone 13 128 Go à 749 €

Alors qu'on le trouve rarement à 859 € hors Marketplace, l'iPhone 13 voit son prix baisser d'une centaine d'euros pendant les soldes d'hiver sur Cdiscount. N'oubliez pas de renseigner le code promo 25DES299 pour profiter de 25 € de réduction supplémentaire sur le prix affiché.

On ne présente plus l'iPhone 13 qui, malgré la sortie de son successeur reste un excellent modèle en 2023. Il n'a d'ailleurs quasiment rien à envier à l'iPhone 14 avec lequel il partage le même design et les mêmes caractéristiques à des différence mineures près.