Soldes hiver Boulanger 2023 : voici les meilleures offres high-tech

Boulanger a lancé ses soldes d’hiver 2023 qui se déroulent jusqu’au 7 février prochain. On vous propose ici une compilation des meilleures offres high-tech.

Vous avez des achats de prévus en ce début d’année ? Grâce aux soldes d’hiver, vous allez pouvoir réaliser d’importantes économies. Smartphones, PC portables, TV… On vous propose de découvrir ici les meilleures offres chez Boulanger à l’occasion des soldes. N'hésitez pas à jeter aussi un coup d'œil sur notre sélection des meilleures offres des soldes d'hiver chez Cdiscount.

Le top des offres Boulanger pour les soldes d'hiver 2023

Sélection de produits Fire TV Stick à prix cassé

Plusieurs produits Amazon Fire TV Stick sont proposés à prix cassé sur Boulanger pendant les soldes d’hiver 2023. Vous avez notamment le modèle standard à 24,99 € au lieu de 33,99 €, ce qui correspond à une réduction de 26%. La FireTV Stick Lite est à 19,99 € au lieu de 26,99 €, soit une réduction de 26%.

La version 4k est elle aussi en promotion. Grâce à l’un de ces produits, vous pourrez profiter d’une expérience FireOS sur votre téléviseur, qu’elle soit déjà connectée ou non. Même s’il est basé sur Android TV, ce système offre une interface totalement différente.

Écran incurvé Acer ED273UP à 219 €

Si vous recherchez un bon écran PC gamer, l’Acer ED273UP est à un bon prix pendant les soldes d’hiver 2023 sur Boulanger. Il est à 219 € au lieu de 299 €, ce qui correspond à une réduction de 26%.

À ce prix, vous avez un écran WQHD parfait pour jouer dans de bonnes conditions. Il offre un taux de rafraichissement natif de 165 Hz pour jouir d’une bonne fluidité, un temps de réponse de 1ms ainsi qu’un bon taux de contraste. Il dispose aussi de deux haut-parleurs intégrés, quoique pour bénéficier d’un son convenable, il faudra l’associer à des enceintes.

Aspirateur iRobot Roomba i7156 à 369 €

Pour les soldes d'hiver 2023 sur Boulanger, l'aspirateur iRobot Roomba i7156 s'affiche au prix de 369 € au lieu de 679 €. Vous profitez d'une réduction non négligeable de 45%. Compatible avec sur tous les types de surface : carrelages, parquets, tapis et moquettes, cet aspirateur dispose d'un système de cartographie efficace avec détection des marches, obstacles ainsi que le vide.

Vous pouvez programmer des zones spécifiques et exclure des endroits à aspirer. Cet aspirateur est compatible Google Assistant et Amazon Alexa. Il offre une autonomie d'une heure et 30 minutes.

iPad Mini 2021 à 559 €

L’iPad Mini de 2021 fait l’objet d’une réduction de 100 € sur Boulanger dans le cadre des soldes d’hiver 2023. Habituellement proposée au tarif de 659 €, la tablette d’Apple est à 559 € en ce moment. C’est une belle baisse de prix qui est assez rare sur les produits de la marque à la pomme.

L’iPad Mini offre un format compact de 8,3 pouces qui fait toute sa particularité. Elle dispose d’un écran beaucoup plus large que celui des smartphones tout en étant plus transportable que la plupart des tablettes. L’écran offre une résolution de 2266 x 1488 pixels.

L’iPad Mini de 2021 embarque une puce Apple A15 Bionic, soit la même que les iPhone de la série 13. La tablette offre ainsi des performances confortables ainsi qu’une compatibilité WiFi 6.

Galaxy S21 FE à 482 €

Si vous recherchez un smartphone haut de gamme pour le prix d'un modèle milieu de gamme, le Galaxy S21 FE s'affiche au prix de 482 € sur Boulanger au lieu de 599 €. Cela correspond à une réduction de 19% qui ne se refuse pas. Ce smartphone sorti en 2022 dispose d'une puce Snapdragon 888 qui offre des performances irréprochables dans toutes les situations d'usage au quotidien.

Le S21 FE dispose d'un bel écran AMOLED de 6,4 pouces avec un taux de rafraichissement de 120 Hz, parfait pour les joueurs. Son autonomie est satisfaisante et il prend de belles photos. Nous vous invitons à lire notre test du Galaxy S21 FE pour tout savoir du smartphone.

Ordinateur portable Hp 15-eh1030nf à 549 €

Pour celles et ceux qui recherchent un PC portable puissant pour un usage bureautique, ce modèle HP offre des performances solides avec son processeur Ryzen 5 5600U. Ce dernier est épaulé par 8 Go de mémoire vive. Il dispose d'un écran Full HD de 15,6 pouces. Niveau connectivité, vous avez le WiFi 6 et le Bluetooth 5.2. Sa batterie offre une autonomie de près de 9h. Le PC portable est proposé sur Boulanger à 549 € au lieu de 699 €.

TV QLED Samsung QE55Q82B à 799 €

Si vous recherchez une TV QLED 4K hautement qualitative, la Samsung QE55Q82B de 2022 est au prix imbattable de 799 € sur Boulanger pendant les soldes d'hiver. Ce modèle est habituellement proposé à 999,99 €. Vous profitez donc d'une réduction de 200 €.

Avec un rétroéclairage Full LED, cette TV de 55 pouces qui offre des contrastes profonds et une image incroyablement lumineuse. Elle dispose par ailleurs de 4 ports HDMI 2.1 avec une fréquence de rafraichissement de 120 Hz. Parfaite donc pour ceux qui disposent d'une console de nouvelle génération PS5 ou Xbox Series X.