Deezer teste une nouvelle offre à prix réduit, mais elle ne conviendra pas forcément à tout le monde

Face à un marché toujours plus concurrentiel, Deezer teste actuellement une nouvelle offre moins chère. Baptisée Deezer Now, elle propose « de grands avantages à petit prix » avec quelques publicités et restrictions qui, selon vos attentes, peuvent s’avérer frustrantes.

Spotify, YouTube Music, Apple Music ou encore Deezer, il existe de nombreux services de streaming musical. Pour tenter de gagner des parts de marché dans ce contexte concurrentiel, Deezer teste actuellement un nouvel abonnement moins cher. Baptisé Deezer Now, il est affiché à un prix de 5,99 € par mois – soit l’équivalent tarifaire de son offre étudiante.

Mais pour proposer une formule six euros moins chère que son offre premium, Deezer a dû faire quelques compromis. La question est de savoir si ces derniers correspondent à vos attentes. Voici ce que l’on sait de Deezer Now, qui promet pour ses utilisateurs « de grands avantages à petit prix ».

Lire aussi : YouTube Music prépare un sale coup pour les utilisateurs de la version gratuite

Deezer teste Deezer Now, une nouvelle formule à 5,99 € par mois

Si on ne prend pas en compte l’abonnement dédié aux étudiants, l’offre Premium de Deezer avec ses 11,99 € par mois figure parmi les plus chères du marché du streaming musical. À titre de comparaison, Apple Music et YouTube Music Premium sont proposés au prix de 10,99 € par mois. Deezer Now s’inscrirait donc comme un intermédiaire entre la version gratuite et l’offre Premium.

Selon le site alloforfait.fr, Deezer Now offre plusieurs avantages : la possibilité illimitée de passer les chansons et d'afficher leurs paroles, deux options indisponibles dans la version gratuite. Deezer met aussi en avant une réduction du nombre de publicités, sans quantifier toutefois le différentiel. Deezer Now inclut également l’accès aux recommandations de contenus, la création et le partage de playlists, mais également l’abonnement à des playlists créées par d’autres utilisateurs.

Niveau restrictions, cette formule donne uniquement accès à la qualité basique (64 kb/s) ou standard (128 kb/s) et n’ouvre pas l’accès au Deezer Club. Si l’abonné peut se connecter à son compte depuis plusieurs appareils, l’écoute est limitée à un appareil à la fois.

Pour le moment, cette nouvelle offre est en phase de test : seul un nombre réduit d’utilisateurs peut y souscrire, et les abonnés des formules payantes de Deezer (Premium, Etudiant, Duo ou Famille) n’y ont pas accès. Elle semble réservée aux utilisateurs de la version gratuite et aux potentiels futurs clients – ce qui coïncide avec une possible volonté de gagner des parts de marché. Notons également que la plateforme de streaming musical française se réserve le droit de mettre fin à Deezer Now à tout moment et qu’il est possible que cette offre ne soit jamais déployée à grande échelle.