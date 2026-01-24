Cette artiste explose les compteurs sur Spotify et Deezer, il s’agit en fait d’une IA

Malgré ses millions d'écoutes sur Spotify et Deezer, Sienna Rose n'existe pas et sa musique est générée par IA.

On sait qu'avec l'IA générative, il faut se méfier quand on voit une photo ou une vidéo sur internet. Mais il ne faut pas oublier d'être vigilant non quand on écoute un podcast. Sur les plateformes de streaming comme Deezer et Spotify, la musique et les émissions générées par IA sont de plus en plus nombreuses. Et certaines d'entre elles cartonnent.

C'est le cas de Sienna Rose, qui revendique plus de 50 000 abonnés et près de 4 millions d'auditeurs sur Spotify chaque mois. Elle compte aussi trois titres dans la playlist Viral 50 de Spotify. Sauf que cette Sienna Rose… n'existe pas. Artiste vérifiée sur le service, elle est présentée comme “une chanteuse néo-soul dont la musique mêle l'élégance de la soul classique à la vulnérabilité du R&B moderne”. Elle serait aussi “dotée d'une voix douce, expressive et profondément émouvante”, et créatrice “de chansons à la fois intemporelles et intimes, comme des confessions murmurées en musique”. Un portrait sans doute écrit par IA, comme sa musique est générée par IA, et comme son visage et son corps l'ont aussi été.

Sienna Rose, l'une des premières IA à grand succès sur Spotify et Deezer

TechRadar a contacté Deezer pour obtenir une réaction et a obtenu cette réponse : “Nous confirmons que la majorité des albums de Sienna Rose sur Deezer sont détectés et clairement identifiés comme générés par IA grâce à notre outil de détection. Face à la popularité croissante de la musique générée par IA, il nous semble essentiel d'être transparents envers les auditeurs et équitables envers les artistes. C'est pourquoi Deezer retire tous les titres entièrement générés par IA des recommandations algorithmiques et des playlists éditoriales, afin que les utilisateurs puissent faire des choix éclairés”.

Sortie de plus de 45 chansons entre le 28 septembre et le 5 décembre 2025, son générique, paroles fades, rythmes incohérents, les indices ne manquaient pas. Sienna Rose est aussi presque absente des réseaux sociaux. Elle apparaît dans quelques vidéos et podcasts à faible audience, mais qui ont eux aussi été générés par IA.