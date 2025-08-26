On peut maintenant envoyer des messages sur Spotify, voici comment ça marche

Spotify se dote désormais d'une messagerie, qui permet de communiquer et de partager de la musique sans avoir besoin de quitter l'application. On vous explique comment ce nouvel outil fonctionne.

Ce n'est pas forcément le type de fonctionnalité que l'on attendait en priorité (où est la fonction d'audio lossless promise depuis des années ?), mais Spotify annonce l'intégration d'une messagerie à son application de streaming musical. Nous allons pouvoir envoyer des messages privés à nos contacts directement depuis la plateforme. Spotify y voit un moyen de renforcer l'engagement en offrant un nouvel outil de partage et de communication aux utilisateurs, en plus des traditionnelles publications sur les réseaux sociaux.

Avec la messagerie Spotify, vous pouvez recommander avec plus de praticité un livre audio, un podcast ou une chanson à l'un de vos proches, sans avoir à passer par un service tiers. Le partage devient ainsi plus intuitif. L'interface de l'application est pensée pour faciliter le partage de contenus par messages privés directement dans Spotify.

Une simple messagerie privée, pas un réseau social

D'ailleurs, comment fonctionne vraiment cette messagerie ? Les utilisateurs vont pouvoir y partager du contenu Spotify avec les personnes avec lesquelles elles ont déjà interagi via Spotify. Il ne s'agit ici pas de rencontrer des inconnus sur la plateforme, avec lesquels vous vous découvrez des goûts en commun. Non, Spotify ne devient pas un réseau social, vous ne pouvez pas interagir qu'avec des individus que vous êtes censés déjà connaître.

Lorsque vous écoutez une chanson, un podcast ou un livre audio dans la vue Lecture en cours, appuyez sur l'icône de partage, qui existait déjà et qui se trouve au même endroit que d'habitude. En plus des options externes habituelles (WhatsApp, Facebook, Snapchat, Instagram…), vous verrez apparaître vos proches sur Spotify. Sélectionnez-en un et appuyez sur Envoyer pour qu'il reçoive un message avec le contenu que vous désirez partager.

Spotify propose des suggestions de personnes à qui envoyer des messages. Elles sont basées sur votre historique de partage de contenu Spotify, sur les Jams, les Blends et les playlists collaboratives que vous avez rejoints, ou tout simplement sur le fait d'être abonné à un forfait Famille ou Duo.

Il est possible d'inviter des contacts pour qu'ils rejoignent la messagerie Spotify et que vous puissiez échanger avec directement sur l'application. Une fois que vous avez accepté une demande de message, vous pourrez réagir avec des émojis, écrire du texte et partager facilement du contenu Spotify. Vous pouvez accéder à la fonction Messages depuis votre photo de profil en haut à gauche.

Les messages privés dans Spotify, un potentiel danger ?

Forcément, la question de la sécurité et de la confidentialité se pose quand une plateforme aussi grand public permet aux utilisateurs d'échanger entre eux. Spotify va être scruté de près à cet égard et a déjà pris des mesures pour rassurer. D'abord, les utilisateurs peuvent accepter ou refuser les demandes de messages de leurs proches. S'ils souhaitent poser des limites et préfèrent ne pas utiliser la messagerie de Spotify avec certaines personnes ou même pas du tout, ils le peuvent. Un outil de signalement des contenus inappropriés a été mis en place, tout comme la possibilité de bloquer des utilisateurs. Il existe même une option permettant de désactiver complètement la messagerie. Elle se trouve dans les Paramètres de l'application.

Spotify précise que les conversations sont chiffrées, en transit comme au repos. Comme sur la plupart des réseaux sociaux dorénavant, l'entreprise a tout de même recours à une technologie de détection proactive de contenus illicites et préjudiciables. Les messages sont donc analysés automatiquement, et des modérateurs peuvent examiner les contenus qui ont été considérés comme inappropriés par le système.

Spotify fait savoir que la messagerie est accessible à tous les utilisateurs âgés de 16 ans et plus, qu'ils disposent d'un compte gratuit ou qu'ils payent un abonnement. Pour l'instant, seule l'application mobile est concernée : l'app de bureau et la version web n'offrent pas cette option. Le déploiement de la fonctionnalité débute dès cette semaine, nous n'aurons donc pas trop de temps à attendre pour l'essayer. La plateforme évoque par contre une disponibilité dans “certains marchés”, sans plus de précision. La France y aura-t-elle droit au lancement ?