Spotify change l’affichage des paroles de chansons, elles ne sont plus au même endroit

Spotify modifie la manière dont s'affiche les paroles de la chanson en cours d'écoute. Elles prennent place à un endroit que certains trouveront plus logique à l'usage. Voici à quoi ça ressemble.

La plateforme de streaming audio Spotify a suivi la tendance générale en augmentant régulièrement ses prix. Une décision qui ne fait jamais plaisir, mais il faut lui reconnaître une chose : elle ajoute de plus en plus de fonctionnalités à son application.

Toutes ne vous seront pas utiles, certaines deviendront vos meilleures amies. Sans surprise, l'intelligence artificielle se trouvent derrière quelques unes. Par exemple la possibilité de créer une playlist à l'aide d'une simple requête écrite.

Cette fois-ci, la nouveauté repérée n'a rien à voir avec l'IA. Elle concerne l'affichage des paroles de chansons, que beaucoup aiment consulter pour comprendre ce qu'elles racontent, voire pour chanter en même temps. Ce qui change, c'est l'emplacement de ces dernières. Le texte se retrouve à un endroit au fond assez logique. Voyons à quoi cela ressemble en situation.

Voici comment Spotify pourra afficher les paroles de vos chansons

Au lieu de prendre place dans un volet dédié, chaque ligne s'affiche sur l'écran de lecture en cours, juste au-dessus du titre de la chanson. Plus besoin d'ouvrir l'aperçu du bas désormais, sauf si vous voulez voir ce qui va se dire un peu plus loin. Notez que ce nouvel agencement est totalement optionnel. S'il ne vous plaît pas, vous pouvez le désactiver en appuyant sur les trois points verticaux puis sur la ligne dédiée nommée “Lyrics“. La traduction française littérale donnerait “Paroles“, mais cela pourrait changer.

Autre ajout concernant les paroles, mais celles présentes dans le volet aperçu : la possibilité de changer leur taille pour une lecture facilitée. Ces deux nouveautés ne sont pas encore disponibles chez tous les utilisateurs au moment de publier cet article. La deuxième est cependant accessible dans la dernière version bêta de l'application Spotify si vous êtes impatients de l'essayer.