Un blind test musical bientôt sur Spotify ? Le code de l’application révèle une nouvelle fonctionnalité de jeu

Spotify pourrait prochainement intégrer un jeu dans son application mobile. Un blind test est bien sûr attendu, mais des alternatives sont possibles.

Spotify est peu à peu devenue bien plus qu'une simple application de streaming musical. De nouvelles fonctionnalités, comme l'affichage des paroles pour faire un karaoké, permettent d'enrichir l'expérience et de proposer aux utilisateurs de nouvelles manières d'écouter de la musique. La prochaine étape pour la plateforme pourrait bien être d'intégrer un jeu musical de type blind test.

En analysant le code de la dernière version Android (9.1.22.645) de Spotify, Android Authority a découvert des mentions qui semblent faire référence à un jeu de devinettes musicales. Voici les quatre chaînes de caractères qui ont mis la puce à l'oreille du média :

MUSIC_GUESSER_GAME

MUSIC_GUESSER_GAME_INTRO

MUSIC_GUESSER_GAME_PLAY

MUSIC_GUESSER_GAME_RESULTS

Un blind test, un jeu de type Heardle, ou une surprise ?

Ces éléments font clairement penser à un jeu dans lequel il faut deviner des titres de chanson, avec un calcul de score. Malheureusement, on n'en sait pas plus pour le moment. On peut imaginer un blind test, Spotify lançant des titres qu'il faudrait reconnaître pour gagner des points. Le score permettrait de comparer ses performances à celles de ses amis, ou même à l'ensemble des joueurs. Pourquoi pas même un mode multi dans lequel il faudrait être le plus rapide à trouver le nom de la musique qui est en train d'être jouée.

Il pourrait aussi s'agir d'un jeu un peu moins ambitieux. En 2022, Spotify rachetait Heardle, un dérivé de Wordle (équivalent du Motus) consistant à deviner le nom d'une chanson en six tentatives. L'entreprise ne l'a pas maintenu très longtemps, arrêtant de le supporter dès mai 2023. Mais un jeu basé sur le principe de Heardle pourrait bien voir le jour directement dans l'application de Spotify. La plateforme pourrait aussi nous surprendre avec un nouveau concept.

C'est la première fois qu'on voit des indices pointer vers l'ajout d'un jeu au sein même de l'application Spotify. Cela signifie sans doute que son développement est encore loin d'être abouti, et qu'il va falloir se montrer patient pour le voir débarquer dans une version stable, ou même en simple bêta.