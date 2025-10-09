Deezer ouvre ses playlists à Spotify, Apple Music et YouTube Music, voici comment ça marche

Deezer rend possible le partage de playlists de son application vers Spotify, Apple Music et YouTube Music grâce à un système de reconnaissance automatique des titres.

Partager de la musique entre proches n'est pas toujours une opération des plus pratiques. Généralement, chaque utilisateur se cantonne à un unique service de streaming musical. Si on est sur Spotify et que l'ami à qui on veut envoyer un morceau ou une playlist préfère YouTube Music, il n'existe pas d'interopérabilité entre les plateformes. Il faut alors lui indiquer le nom de la chanson, et tout se complique si on veut faire écouter toute une playlist.

Deezer annonce justement une nouvelle fonctionnalité qui vise à simplifier le partage de playlists vers d'autres applications. Les playlists Deezer peuvent désormais être ouvertes sur Spotify, Apple Music et YouTube Music, fait savoir la plateforme française. Elle supprime ainsi la frustration de ne pas pouvoir partager aisément ses dernières trouvailles musicales à ses contacts qui n'ont pas Deezer. Spotify, Apple Music et YouTube Music étant les mastodontes de l'industrie, Deezer couvre la majorité des besoins en prenant en charge ces trois services.

Deezer se rend en partie interopérable avec Spotify, Apple Music et YouTube Music

Mais comment fonctionne donc cette nouvelle option ? Lors du partage d'une playlist, un lien va être généré par Deezer. Si le destinataire n'a pas l'app Deezer installée sur son appareil, ce lien pourra aussi être ouvert par Spotify, Apple Music et YouTube Music. “Grâce à une technologie de reconnaissance automatique des titres, Deezer identifie les morceaux équivalents sur les différents services et redirige les utilisateurs vers la bonne version de chaque chanson”, explique Deezer.

Deezer entend ainsi fluidifier l'expérience de ses utilisateurs, qui seront moins enclins à souhaiter quitter la plateforme, car ils ne peuvent pas interagir convenablement avec leurs amis ou membres de la famille qui écoutent de la musique via Spotify, Apple Music ou YouTube Music. L'entreprise fait savoir qu'elle répond à un besoin croissant. “Les playlists sont le deuxième type de contenu le plus partagé sur Deezer, après les chansons”, indique-t-elle. Chaque semaine, rien qu'en France, on compte près de 80 000 partages de playlists sur Deezer.

À noter que cette fonction peut aussi être utile pour exporter ses playlists de Deezer si on veut basculer vers un autre service. En 2023, Deezer avait déjà lancé Shaker, un outil de création de playlists collaboratives, faisant là encore tomber les barrières entre plateformes.