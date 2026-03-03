Cette fonction exclusive aux Pixel devient une application, mais il y a un mais

Google transforme une fonctionnalité très pratique des Google Pixel en application à part entière. L'occasion de s'en servir sur d'autres smartphones Android ? Ne vous réjouissez pas trop vite.

Vous êtes dans un bar qui diffuse de la musique. Un morceau que vous ne connaissez pas retient soudain votre attention : “J'aime bien ça, c'est quoi ?“. Mis à part demander à la personne responsable du choix des morceaux, la seule solution est de sortir votre smartphone pour “shazamer” celui qui est en train de passer. En référence à la célèbre application de reconnaissance musicale devenue un verbe au même titre que “googler”.

Lire aussi – Les Pixel perdent cette fonction culte de En Écoute

Sur les smartphones Pixel, pas besoin de télécharger quoi que ce soit. La fonction En Écoute est intégrée par défaut et il suffit d'appuyer sur le micro dans la barre de recherche au bas de l'écran puis Rechercher une chanson pour l'activer. Pratique. Google veut visiblement développer cette fonctionnalité puisqu'elle est désormais une application à part entière. Tout le monde va donc pouvoir s'en servir non ?

L'application Now Playing est disponible sur le Play Store, mais…

Déjà, chercher “Now Playing” sur le Play Store ne donne rien. Il faut aller sur la page des applications développées par Google et la trouver manuellement. Ensuite, il est impossible de l'installer en l'état. Vous serez accueilli par le message : “Cette application n'est plus compatible avec votre appareil. Contactez les développeurs pour en savoir plus“. Pour le moment, l'appli est uniquement accessible aux Pixel 10 sous la bêta d'Android 17. Autant dire que ça limite fortement sa portée.

Décevant quand on voit à travers les captures d'écran à quel point Google a réussi à moderniser En Écoute. Trois onglets sont disponibles. Le premier comporte le bouton pour lancer la reconnaissance musicale. Le second est dédié à l'historique de toutes les chansons identifiées précédemment, tandis que le troisième contient celles que vous avez placé en favoris. Espérons que Now Playing deviendra rapidement accessible à un maximum d'utilisateurs dans les prochaines semaines. Google n'a pour le moment rien annoncé à ce sujet.