Spotify prépare SongDNA, une fonction qui révèle les liens cachés entre les chansons

Découvrir de nouvelles musiques reste l’un des grands atouts des plateformes de streaming. Mais comprendre les liens entre les chansons reste souvent difficile. Spotify prépare justement un outil inédit pour explorer ces connexions.

Les plateformes de streaming musical cherchent constamment à améliorer leurs systèmes de recommandation. Spotify teste par exemple plusieurs outils capables d’affiner les suggestions proposées aux utilisateurs. Une fonctionnalité en développement permettrait notamment d’indiquer directement ses préférences musicales sous forme de notes écrites. Ces indications serviraient à guider l’algorithme afin de proposer des titres plus proches de ce que l’utilisateur souhaite écouter à un moment précis.

Spotify a aussi introduit récemment une option appelée About the Song. Celle-ci affiche des informations et des anecdotes sur les morceaux en cours de lecture. Les utilisateurs peuvent ainsi découvrir l’histoire d’une chanson, son inspiration ou certains détails sur sa création. Ces fiches interactives apparaissent directement dans l’écran de lecture et fournissent davantage de contexte sur les titres écoutés. La plateforme continue toutefois d’explorer d’autres moyens pour faciliter la découverte musicale et mieux comprendre les liens entre les œuvres.

La fonction SongDNA de Spotify cartographie les connexions entre artistes, samples et reprises

Spotify prépare justement une nouvelle fonctionnalité appelée SongDNA. Selon les premiers aperçus, cet outil afficherait une sorte de carte interactive révélant les relations entre différentes chansons. Les utilisateurs pourraient voir quels artistes ont collaboré sur un morceau, quels titres ont été samplés ou encore quelles versions ont été reprises par d’autres musiciens.

D’après les premiers tests repérés par certains utilisateurs, la fonctionnalité apparaît dans Spotify for Artists Preview, une application destinée aux artistes et à leurs équipes. Elle serait accessible aux comptes disposant d’au moins dix auditeurs mensuels et utilisant une version récente de l’application mobile. L’outil reste encore en phase bêta et n’est pas disponible pour l’ensemble des auditeurs.

SongDNA pourrait offrir une nouvelle façon d’explorer la musique. L’interface montrerait les relations entre morceaux sous forme visuelle, un peu comme une carte mentale. Les utilisateurs pourraient ainsi naviguer entre collaborations, samples et versions alternatives d’un titre. Cette approche permettrait de découvrir plus facilement des artistes liés à une chanson déjà appréciée.

Spotify n’a pas encore annoncé de date de lancement officielle pour cette fonctionnalité. Les premiers retours des utilisateurs ayant accès à la bêta sont toutefois très positifs. Si l’outil est déployé plus largement, il pourrait devenir l’un des moyens les plus complets pour explorer les connexions cachées entre les morceaux.