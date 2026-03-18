Spotify : profitez dès maintenant de l’expérience d’écoute la plus pure possible grâce à cette option inédite

Avis aux amateurs de musique, Spotify lance une nouvelle option qui va vous permettre de profiter de la meilleure expérience d’écoute possible : le mode exclusif. On vous explique en quoi cela consiste et comment en profiter.

Spotify sur PC Windows

Aujourd’hui, lorsque vous profitez d’une session d’écoute, ce que vous entendez n’est pas nécessairement le morceau tel qu’il a été masterisé. Le système d’exploitation (Windows si vous écoutez de la musique sur votre PC) de votre appareil interfère avec le fichier original : modification du volume, mélange du son avec les notifications, rééchantillonnage de la piste pour la faire coller aux réglages par défaut…

Cela vient donc légèrement altérer ou compresser le fichier original et on perd en fidélité. Les moins audiophiles ne s’en émeuvent pas, mais les amateurs de bon son peuvent le regretter. C’est pourquoi Spotify lance le mode exclusif : voici comment il fonctionne et comment en profiter.

Lire aussi – Spotify : les recommandations deviennent encore plus personnalisables avec cette nouveauté

Le nouveau mode exclusif de Spotify promet un son le plus pur possible

En activant le mode exclusif, vous donnez les pleins pouvoirs à Spotify, qui peut dès lors contrôler votre périphérique audio et le traitement audio de votre PC Windows afin de diffuser le morceau tel qu’il a été enregistré. Cette option s’adresse aux utilisateurs équipés d’un périphérique audio externe (DAC ou interface audio), elle n’est pas compatible avec les casques ou enceintes Bluetooth (qui annuleraient de toute façon ses effets), les haut-parleurs intégrés à votre PC ou les périphériques audio virtuels.

Pour profiter d’une expérience d’écoute optimale avec cette option inédite, Spotify vous conseille de désactiver la normalisation du volume dans Préférences > Lecture > Commandes de volume, et de vérifier que l’égaliseur (qui l’est par défaut) est bien désactivé dans Préférences > Lecture > Contrôles d’écoute > Égaliseur.

Spotify mode exclusif
Crédits : Phonandroid

Maintenant que c’est fait (ou pas, c’est selon), voici comment activer le mode exclusif :

  • Connectez votre périphérique audio externe à votre PC
  • Ouvrez Spotify
  • Cliquez sur votre icône de profil
  • Sélectionnez Préférences
Spotify mode exclusif
Crédits : Phonandroid
  • Faites défiler jusqu’à la section Lecture
  • Allez jusqu’à la sous-section Sortie
  • Sélectionnez votre périphérique audio externe dans le menu déroulant
Spotify mode exclusif
Crédits : Phonandroid
  • Activez le mode exclusif
Spotify mode exclusif
Crédits : Phonandroid

Le réglage du volume se fait dans Spotify ou sur votre périphérique, en fonction de vos préférences. Pour désactiver le mode exclusif, rendez-vous dans les Préférences > Lecture.

Le mode exclusif s’accompagne toutefois de plusieurs restrictions. D’abord, il ne prend en charge ni les vidéos, ni les extraits, ni les Canvas, ni les podcasts. Ensuite, le mode exclusif suspend certaines fonctionnalités de la plateforme, telles que le mix automatique et le fondu enchaîné. Enfin, notez qu’une fois cette option activée, vos autres applications ne peuvent pas utiliser vos périphériques audio puisque l’accès devient exclusif à Spotify – qui émet un avertissement pour vous le rappeler.


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