Now Playing : le Shazam version Google fonctionne correctement sur les Pixel, il était temps

La fonctionnalité « en écoute » (« Now Playing » en anglais) a récemment reçu une mise à jour ayant causé quelques problèmes pour les utilisateurs des Google Pixel. Mais bonne nouvelle : une nouvelle mise à jour améliore considérablement les choses.

Auparavant, identifier une musique en cours était automatiquement associé à Shazam, qui est même en mesure de reconnaître les chansons jouées dans vos écouteurs. Mais depuis quelques années, Google intègre directement une fonctionnalité similaire, « En écoute », dans ses appareils Pixel. Depuis peu, la fonction Now Playing est devenue une application autonome disponible sur le Play Store de Google.

Cette nouvelle application est accompagnée d’une série de nouveautés bienvenues. Les utilisateurs peuvent en effet consulter et gérer les chansons précédemment identifiées, ainsi qu’accéder à un hub de découvertes. Toutefois, cet ajout a été accompagné de problèmes de synchronisation et d’affichage.

Now Playing : nouveautés utiles et bugs gênants

En effet, certains utilisateurs de Pixel ont pu constater que cette mise à jour avait cassé la synchronisation avec l’historique du Now Playing de Google. Pire encore : dans certains cas, l’affichage du « Appuyez pour voir ce qui est en cours de lecture » a tout simplement disparu de l’écran de verrouillage des smartphones.

Mais, bonne nouvelle, Google a fraîchement déployé une mise à jour censée corriger ces problèmes. L’entreprise s’est par exemple attaquée au bug provoquant la disparition de l’historique des chansons identifiées par le Now Playing.

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« Pourquoi mon historique de chansons a-t-il disparu ? Si votre historique n’apparaît pas immédiatement après la mise à jour, cela peut simplement nécessiter jusqu’à 24 heures pour se résoudre », explique Google. « Si le problème persiste après 24 heures, vérifiez si l’application Now Playing est activée. Si ce n’est pas le cas, activez-la et votre historique devrait réapparaître. »

La disparition de la fonction « Appuyez pour voir ce qui est en cours de lecture » semble également avoir été corrigée par cette mise à jour, mais pas pour tous les utilisateurs. Comme l’explique Google, un délai de 24 heures est parfois nécessaire pour que le Now Playing soit correctement configuré sur votre appareil.

Source : Android Authority