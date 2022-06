La souris filaire gamer Logitech G402 Hyperion Fury est à prix canon pour les soldes

Excellente affaire chez Amazon et Cdiscount ! Pour les soldes d'été 2022, les deux sites e-commerce proposent aux férus de jeux vidéo en ligne la souris filaire gamer Logitech G402 Hyperion Fury à prix canon.

Après le deal sur le PC portable Lenovo Legion 5 15ACH6H, place à un autre bon plan dans le domaine du gaming dans le cadre des soldes d'été 2022.

Pour l'événement commercial de la saison estivale en France, la souris filaire Logitech G402 Hyperion Fury est vendue par Amazon et Cdiscount au tarif de 23,99 euros seulement. Pour information, même si le montant du produit est inférieur à 25 euros d'achat, il est possible de bénéficier de la livraison gratuite en point relais ; que ce soit sur Amazon ou sur Cdiscount.

Compatible sur les ordinateurs PC et Mac, la G402 Hyperion Fury de Logitech est une souris filaire qui est essentiellement équipée d'un suivi ultra-rapide et de huit boutons programmables. L'accessoire embarque aussi un processeur ARM 32 bits, un taux de rapport de 1 ms permettant une réactivité instantanée (plus pratique pour les FPS) et une résolution de 240 à 4 000 ppp. Pour terminer, la souris filaire affiche des dimensions de 13.6 x 7.2 x 4.1 cm et pèse 144 grammes.