Soldes PC portable gamer : super prix sur le Lenovo Legion 5 avec une RTX 3060

Belle offre à saisir pour celles et ceux qui sont à la recherche d'un PC portable gamer à moins de 800 euros ! Pour les soldes d'été, Cdiscount propose le Lenovo Legion 5 avec une RTX 3060 à exactement 799,99 euros.

Pour ce nouveau bon plan consacré aux soldes d'été 2022, Cdiscount donne la possibilité à ses clients d'acquérir un PC portable gamer à un prix plutôt raisonnable. Le Lenovo Legion 5 15ACH6H est en effet affiché au tarif précis de 799,99 euros sur le site marchand français.

Pour information, le Lenovo Legion 5 associé à l'offre Cdiscount est un PC portable qui a la particularité d'être dépourvu de système d'exploitation. L'utilisateur aura donc le libre choix d'installer son OS favori.

Du côté de ses points forts, le laptop est équipé d'un écran de 15,6 pouces avec une résolution native de 1920 x 1080 pixels, une luminosité de 250 cd/m² et une fréquence de 120 Hz. Il embarque également un processeur AMD Ryzen 5 5600H, une carte graphique NVIDIA GeForce RTX 3060, une mémoire vive de 8 Go de RAM, un espace de stockage de 512 Go en SSD et une batterie lui permettant d'être autonome pendant une durée maximale de 7 heures. Pour la connectique, on retrouvera la norme Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac/ax, le Bluetooth 5.1, quatre ports USB 3.2 Gen 1, deux ports USB-C 3.2 Gen 2, un port LAN, une prise combo casque/microphone et un port HDMI.