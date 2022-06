Le PC portable Asus Vivobook Pro 15 OLED à -20% chez E.Leclerc pendant les soldes

Vous aimeriez vous offrir un Ultrabook avec un grand écran OLED pour profiter au mieux de tous vos contenus multimédia ? E.Leclerc propose une belle offre sur le PC portable Asus Vivobook Pro 15 OLED S3500PA-L1286T.

E.Leclerc met aussi en avant des offres promotionnelles intéressantes sur des produits High-Tech. Cette promotion sur le PC portable Asus Vivobook Pro 15 OLED S3500PA-L1286T est une exclu web que vous ne trouverez pas en magasin. Normalement affiché à 699 euros, l’Asus Vivobook Pro 15 OLED voit son prix baisser de 139,80 euros et est proposé à 559,20 euros jusqu’au 19 juillet 2022 (dans la limite des stocks disponibles).

L’ultrabook Asus Vivobook Pro 15 OLED S3500PA-L1286T est un ordinateur destiné principalement à un usage multimédia et bureautique. Son écran de 15,6 pouces embarque une dalle OLED qui offre un excellent contraste et une bonne réactivité. Équipé d’un processeur 4 cœurs Intel Core i5 de 11ème génération cadencé à 3.1 GHz (jusqu’à 4.4 GHz en rafale), de 8 Go de mémoire vive et d’un disque dur SSD de 256 Go, il s’agit donc d’un ordinateur complet et léger qui tourne sous Windows 10. Il dispose enfin des connectiques suivantes : 1 port USB 3.2, 2 ports USB 2.0, 1 port Thunderbolt et un port HDMI 1.4.

À l'occasion des soldes d'été, Leclerc a décidé de faire une belle promotion en proposant l'ultrabook Asus Vivobook Pro 15 OLED à 559,20 euros au lieu de 699 euros.

