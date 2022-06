Soldes été 2022 : La tablette Realme Pad passe sous la barre des 150 euros

Nouveau venu sur le marché des tablettes, Realme a sorti en septembre dernier son premier modèle, le Realme Pad. Simple et efficace, cette tablette offrait déjà un excellent rapport qualité-prix. Pendant les soldes d’été 2022, son prix est encore plus attractif.

Les soldes d’été 2022 Cdiscount sont riches en belles offres. On aurait tord de s’en priver ! Voici la tablette Realme Pad qui voit son prix de lancement de 239 euros chuter de 90 euros pour passer à 149 euros, soit une réduction de 38% ! Pour une tablette de cette qualité, c’est une opportunité à saisir.

En sortant sa tablette Realme Pad, le constructeur chinois souhaite s’implanter durablement sur le marché des tablettes Android. Si le Realme Pad n’offre pas de révolution technologique, il propose des prestations de qualité pour un tout petit budget.

Avec son écran de 10,4 pouces, elle arbore un look épuré avec des bordures assez peu présentes, ce qui plaira au plus grand nombre. Si ce modèle de base n’offre que 32 Go de mémoire et 3 Go de RAM, on appréciera en revanche le port microSD qui permet d’étendre ses capacités de stockage. Sa dalle LCD IPS a une résolution de 1200 x 2000 pixels. Le processeur est un Helio G80 de MediaTek, ce qui est largement suffisant pour la majorité des usages bureautiques et multimédia. Ce sera tout de même un peu juste pour jouer aux derniers jeux vidéos mobiles. Son autonomie de 18 heures permet un usage mobile sans que vous ayez à vous soucier de recharger trop régulièrement.

La tablette Realme Pad est actuellement en vente à 149 euros au lieu de 239 euros sur Cdiscount.

