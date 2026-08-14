L’iPhone pliable sera-t-il disponible en France ?

La disponibilité du premier iPhone pliable d’Apple serait très limitée. La France pourrait ne pas être servie.

Ce devait être l’événement de l’année chez Apple, le lancement de son premier iPhone pliable ne devrait finalement pas se dérouler comme prévu. Celui qui pourrait être nommé iPhone Ultra causerait bien des soucis à la firme californienne en termes de production, après lui avoir déjà causé des défis techniques importants de développement. Par conséquent, l’appareil ne devrait pas être disponible partout pour sa sortie.

Le média australien ChannelNews prétend que les opérateurs locaux et un important détaillant lui ont confirmé que l’iPhone pliable ne sera pas officiellement vendu en Australie dans un premier temps. En fait, la plupart des pays devraient en être privés, puisque seuls les États-Unis seraient approvisionnés. Quelques marchés clés comme la Chine pourraient suivre rapidement ensuite, mais il ne serait pour l’instant pas question de la France ou de l’Europe.

iPhone pliable : pas d’annonce du prix lors de sa présentation à la prochaine keynote ?

Cela ne signifie pas que l’iPhone Ultra ne sera jamais rendu disponible chez nous, mais il faudrait devoir attendre plusieurs mois avant de le voir débarquer sur le vieux continent. Lors de la keynote de rentrée du 8 septembre 2026, Apple ne devrait même pas annoncer le prix de son iPhone pliable, se contentant de présenter son design, ses caractéristiques et ses fonctionnalités. Cette information semble confirmer le fait que la sortie de l’iPhone Ultra va être repoussée même aux États-Unis.

Selon un fournisseur chinois interrogé par ChannelNews, des contretemps liés à l’approvisionnement et aux coûts seraient à l’origine de ce retard. “Nous pensons que la société rencontre également des problèmes de test avec les modèles de production qui ont déjà été construits”, précise-t-il. Si la qualité et la durabilité de la charnière et de l’écran pliable ne donnent pas pleine satisfaction, il est même possible que le produit arrive bien plus tard que prévu, le temps de trouver des solutions.

Apple pourrait aussi envisager de commercialiser des appareils dont la conception n’est pas parfaite, mais en promettant aux consommateurs des réparations incluses avec l’achat en cas de pépin. Dans ce cas, pour anticiper d’importants frais de renvoi et de réparation, l’iPhone pliable serait sans doute vendu à un prix encore plus élevé qu’évoqué précédemment.