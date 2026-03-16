Sony WH-1000XM6 : le casque haut de gamme est à prix cassé, vite !

Si vous cherchez à acquérir l’un des meilleurs casques audio du marché mais que vous ne voulez pas y dépenser une fortune, c’est le moment de passer à l’action. À l’occasion de l’anniversaire AliExpress, vous profitez de 173 euros de réduction sur l’excellent Sony WH-1000XM6.

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Pour fêter son anniversaire, le site AliExpress inverse les rôles en vous couvrant de cadeaux. En effet, du 16 mars au 25 mars 2026, vous pouvez profiter de nombreuses promotions cumulables avec cette incroyable liste de code promo :

3€ de remise dès 15€ d'achat : FRASPHD03

5€ de remise dès 30€ d'achat : FRASPHD05

7€ de remise dès 49€ d'achat : FRASPHD07

11€ de remise dès 79€ d'achat : FRASPHD11

20€ de remise dès 139€ d'achat : FRASPHD20

30€ de remise dès 209€ d'achat : FRASPHD30

45€ de remise dès 319€ d'achat : FRASPHD45

60€ de remise dès 429€ d'achat : FRASPHD60

70€ de remise dès 509€ d'achat : FRASPHD70

Vous l’aurez compris, c’est le moment ou jamais de se faire plaisir en vous offrant les produits high-tech qui vous font envie à petit prix. Vous pouvez par exemple craquer pour le casque sans-fil premium de Sony, le WH-1000XM6. Il est sorti l’année dernière avec un prix de vente conseillé de 449,99 €. Heureusement, vous pouvez l’avoir pour bien moins cher sur AliExpress en utilisant le code promo FRASPHD45. Son prix chute à seulement 309,85 €, soit une baisse de prix de 140 €.

En choisissant PayPal comme moyen de paiement, vous bénéficiez d'une réduction supplémentaire de 33 €. Le casque Sony vous revient donc au final à 276,85 €.

Sony WH-1000XM6 à 319,99 € seulement Au lieu de 449,99 € avec le code FRASPHD45 et en payant par PayPal Aliexpress 319€ Voir l'offre

Pourquoi choisir le casque Sony WH-1000XM6 ?

Depuis de nombreuses années maintenant, Sony domine de la tête et des épaules le marché des casques sans-fil haut de gamme à réduction de bruit active. À chaque nouvelle génération de casque, le géant japonais propose toujours une expérience sonore impeccable tout en incorporant les dernières innovations du secteur.

Le premier point fort du Sony WH-1000XM6 est son confort. Il ne pèse que 250 grammes tout en proposant des coussinets très souples en similicuir et un large arceau ajustable.

Pour la partie réduction de bruit active, le casque est équipé de 12 microphones. Associés à l’intelligence artificielle et au processeur HD de réduction de bruit QN3, ils permettent d’atténuer les nuisances extérieures sept fois plus rapidement que la génération précédente. Et avec la fonction intelligente Adaptive Sound Control, le casque est capable d’ajuster automatiquement les paramètres de réduction de bruit active en fonction de votre environnement. Le mode Ambient Sound permet au contraire de vous laisser entendre les annonces dans les transports en commun ou bien quand quelqu’un vient vous parler directement.

Le dernier point fort du Sony WH-1000XM6 est son autonomie : jusqu’à 30 heures d’écoute avec la réduction de bruit active, et 40 heures sans ANC. Et avec la charge rapide, vous récupérez 3 heures d’écoute en seulement 3 minutes de charge. Pour en savoir plus, vous pouvez lire notre test complet du Sony WH-1000XM6 ici.