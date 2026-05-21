144 € de réduction sur le Sony WH-1000XM6 : l’excellent casque à réduction de bruit est enfin plus accessible

La référence des casques à réduction de bruit active fait en ce moment l'objet d'une forte réduction. Le Sony WH-1000XM6 passe à moins de 310 €, mais pas pour longtemps.

Sony Wh-1000XM6

Le Sony WH-1000XM6 est actuellement affiché à 336 € au lieu de 450 € sur AliExpress. C'est une réduction déjà appréciable, mais le code promo PHDFR45 fait baisser le prix de 45 € supplémentaire. Le casque passe ainsi à 306 €, soit une économie de 144 € sur le tarif officiel.

Cette promotion est proposée dans le cadre de la campagne économies ensoleillées sur AliExpress, et est disponible pour un stock limité. Le code promo est valable jusqu'au vendredi 22 mai 2025 à 23h59, mais il pourrait ne plus être actif avant la fin de l'opération. Le casque est livré gratuitement en moins d'une semaine depuis l'Espagne, avec la possibilité de payer en quatre fois par PayPal.

Une expérience sonore sans distraction

Le Sony WH-1000XM6 embarque un tout nouveau processeur : le HD QN3, sept fois plus rapide que le QN1 du XM5. Cette évolution se traduit par une grande amélioration de la qualité de la réduction de bruit active. Sony propose six micros par oreillette qui filtre votre environnement en temps réel pour créer une bulle de silence.

Le rendu sonore quant à lui repose sur un transducteur de 30 mm qui a été retravaillé par rapport à la génération précédente. La signature sonore est typique du savoir-faire de la marque, avec une restitution équilibrée et des basses solides.

L’application compagnon propose un égaliseur à dix bandes pour affiner la restitution sonore selon vos envies. Et grâce à la technologie DSEE Extreme, le casque améliore la qualité de son des fichiers audio compressés.

Enfin, le Sony WH-1000XM6 offre une autonomie de 30 heures avec la réduction de bruit active, et jusqu'à 40 heures sans ANC. Il suffit par ailleurs de trois minutes de charge pour récupérer trois heures.


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