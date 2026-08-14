Samsung va lancer un casque audio pour concurrencer les AirPods Max et Sony

Samsung commercialise depuis des années des écouteurs sans fil, mais n’a pas encore tenté l’aventure du casque audio. Une situation qui serait sur le point de changer.

airpods max1

Samsung est un géant mondial de l’audio. Le groupe sud-coréen a fait l’acquisition en 2016 d’Harman International, lui permettant de mettre la main sur des marques réputées comme AKG, JBL et Harman Kardon. Puis en 2025, c’est Sound United qui est tombé dans son escarcelle. À cette occasion, ce sont d’autres noms reconnus de l’industrie, comme Bowers & Wilkins, Denon, Marantz ou Polk Audio qui sont passés sous son pavillon. Pourtant, la division produit de Samsung n’a jamais profité de cette expertise pour lancer ses propres casques audio sans fil. Une anomalie qui devrait bientôt être corrigée.

Samsung serait en train de développer un casque audio circum-auriculaire, avec des coussinets qui englobent toute l’oreille, comme c’est le cas des AirPods Max 2 ou du Sony WH-1000XM6, deux références du secteur. Plusieurs modèles seraient même en préparation. Des lignes de code relatives à ces nouveaux casques ont été repérées dans l’application Galaxy Wearable par SamMobile.

Samsung prépare des casques et des écouteurs à tour d’oreille

Samsung utiliserait en interne le nom de code Galaxy H1 pour faire référence à ces appareils. Leur nom commercial définitif n’est pas encore connu. La capture d’écran ci-dessous donne un aperçu du design du casque, mais les visuels sont très génériques et pauvres en détail. Les caractéristiques techniques ne sont pas connues non plus, on sait seulement que les appareils seront compatibles Bluetooth, ce qu’on pouvait aisément deviner.

casque samsung
Crédit : SamMobile

La source évoque une potentielle sortie pour début 2027. Mais sachant que Samsung a souvent du mal à cacher ses secrets et que ses produits fuitent généralement de longs mois avant leur disponibilité, on peut penser qu’on est encore assez loin de la phase de production.

Samsung devrait aussi enrichir son catalogue de nouveaux écouteurs Galaxy Buds à contour d’oreille. Ils pourraient ressembler aux Huawei FreeClip 2. Ce type de design est plus confortable à porter et moins intrusif pour l’oreille de l’utilisateur. Les écouteurs à clip de ce type isolent généralement moins, ce qui en fait une bonne option pour les sportifs.


La rédaction vous conseille aussi...

Réagissez à cet article !

Demandez nos derniers articles !

NordVPN, Proton VPN… Méfiez-vous de ces fausses extensions qui circulent sur Chrome

Votre VPN est peut-être un faux. Une entreprise de cybersécurité pointe en effet du doigt plusieurs centaines d’extensions de ce type, qui imitent des géants tels que NordVPN ou encore…

Marre de recharger votre smartphone ? Honor prépare une batterie absolument monstrueuse

Marre de recharger votre smartphone plusieurs fois par jour ? Un célèbre fabricant serait en train de développer un appareil disposant d’une énorme batterie, avec une autonomie hors du commun……

Pixel 11 : Google veut en finir avec les photos trop artificielles grâce à cette nouveauté

Avec son prochain Pixel 11, Google joue une nouvelle carte qui pourrait sensiblement améliorer la qualité de ses photos. Cette nouvelle fonctionnalité accompagnera la sortie du prochain smartphone de la…

Moins de 5 euros pour 30 minutes de vol : le plus gros avion électrique au monde prend son envol

Le plus gros avion électrique au monde vient d’effectuer son tout premier vol. L’appareil a pu voler pendant une trentaine de minutes, pour un coût en électricité estimé à seulement…

Le Snapdragon 8 Elite Gen 6 Pro écrase la concurrence avec un score complètement fou

La prochaine puce phare de Qualcomm se dévoile, et les premiers résultats sont impressionnants. En effet, le Snapdragon 8 Elite Gen 6 Pro afficherait des performances largement supérieures à celles…

Votre VPN plombe-t-il vraiment l’autonomie de votre smartphone ? Ce que montrent les mesures réelles

Vous trouvez que votre smartphone tient moins longtemps qu’il ne devrait ? Le premier réflexe pourrait vous conduire à vérifier le menu Batterie pour identifier les applications les plus énergivores….

IA : moins d’un jeune sur dix croit encore aux bienfaits de cette technologie

L’intelligence artificielle pourrait bien être en train de perdre la confiance de la jeune génération. C’est en tout cas ce que révèle une étude, qui montre que ces derniers croient…

Moins de 125 € pour les Galaxy Buds 3 Pro : les écouteurs haut de gamme de Samsung passent à moitié prix

Alors que Samsung réclamait 249 € pour les Galaxy Buds 3 Pro à leur sortie, les écouteurs haut de gamme coûte moins de la moitié de ce prix, grâce à…

Grâce à One UI 9.5, votre smartphone Samsung va pouvoir verrouiller des applications

Le verrouillage d’applications arrive sur les smartphones Samsung via la mise à jour One UI 9.5. Cette fonction permet de bloquer l’accès aux apps de son choix par code PIN,…

Cette nouveauté de Microsoft Word va tout changer pour les longs documents

Microsoft annonce une nouvelle fonctionnalité pour Word : Lien vers un emplacement. Celle-ci permet de pointer vers des emplacements spécifiques au sein d’un document. Travailler en collaboration sur des documents…

Retrouvez sur Phonandroid toute l’actualité autour de l’OS mobile de Google. Le site est une véritable mine d’or autour des produits Android et bien plus ! Vous cherchez un téléphone ou souhaitez maîtriser parfaitement le votre ? Nos articles, dossiers et tutoriels sont là pour vous informer et vous guider. Votre smartphone n’aura plus aucun secret pour vous. Nous vous ferons découvrir les meilleures applications android sur le Google Play. Si les tablettes vous intéressent, vous pourrez suivre l’actualité des différentes marques. Elles sont nombreuses et s’y retrouver est compliqué. Phonandroid et son forum sont là pour vous informer et vous guider.