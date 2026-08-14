Samsung va lancer un casque audio pour concurrencer les AirPods Max et Sony

Samsung commercialise depuis des années des écouteurs sans fil, mais n’a pas encore tenté l’aventure du casque audio. Une situation qui serait sur le point de changer.

Samsung est un géant mondial de l’audio. Le groupe sud-coréen a fait l’acquisition en 2016 d’Harman International, lui permettant de mettre la main sur des marques réputées comme AKG, JBL et Harman Kardon. Puis en 2025, c’est Sound United qui est tombé dans son escarcelle. À cette occasion, ce sont d’autres noms reconnus de l’industrie, comme Bowers & Wilkins, Denon, Marantz ou Polk Audio qui sont passés sous son pavillon. Pourtant, la division produit de Samsung n’a jamais profité de cette expertise pour lancer ses propres casques audio sans fil. Une anomalie qui devrait bientôt être corrigée.

Samsung serait en train de développer un casque audio circum-auriculaire, avec des coussinets qui englobent toute l’oreille, comme c’est le cas des AirPods Max 2 ou du Sony WH-1000XM6, deux références du secteur. Plusieurs modèles seraient même en préparation. Des lignes de code relatives à ces nouveaux casques ont été repérées dans l’application Galaxy Wearable par SamMobile.

Samsung prépare des casques et des écouteurs à tour d’oreille

Samsung utiliserait en interne le nom de code Galaxy H1 pour faire référence à ces appareils. Leur nom commercial définitif n’est pas encore connu. La capture d’écran ci-dessous donne un aperçu du design du casque, mais les visuels sont très génériques et pauvres en détail. Les caractéristiques techniques ne sont pas connues non plus, on sait seulement que les appareils seront compatibles Bluetooth, ce qu’on pouvait aisément deviner.

La source évoque une potentielle sortie pour début 2027. Mais sachant que Samsung a souvent du mal à cacher ses secrets et que ses produits fuitent généralement de longs mois avant leur disponibilité, on peut penser qu’on est encore assez loin de la phase de production.

Samsung devrait aussi enrichir son catalogue de nouveaux écouteurs Galaxy Buds à contour d’oreille. Ils pourraient ressembler aux Huawei FreeClip 2. Ce type de design est plus confortable à porter et moins intrusif pour l’oreille de l’utilisateur. Les écouteurs à clip de ce type isolent généralement moins, ce qui en fait une bonne option pour les sportifs.