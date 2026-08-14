Vous détestez les changements d’interface de YouTube ? Voici la raison officielle

Un bouton qui disparaît, un libellé qui s’évapore, et on perd ses repères sur YouTube. La plateforme vient de dévoiler la logique derrière ces retouches incessantes. Elle assume totalement, et compte bien continuer.

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Crédits : Adobe Stock

Les applications les plus utilisées changent de visage en permanence. Un bouton glisse vers la droite, une icône perd sa couleur, et des années d’habitude volent en éclats. Personne n’a réclamé ces déplacements. YouTube pratique pourtant cet exercice plus souvent que la plupart. En janvier, le menu des filtres de recherche a été réorganisé de fond en comble. Chaque retouche déclenche la même vague de réactions agacées.

Le format court concentre une bonne part des ajustements récents. En juin, les Shorts ont reçu une option qui efface temporairement toutes les icônes de l’écran. Sous les vidéos longues, les boutons ont perdu leurs libellés texte. Plus d’une demi-douzaine de refontes majeures ont eu lieu en un an, sans que Google explique jamais pourquoi les repères bougeaient autant d’une semaine à l’autre. La firme a fini par sortir du silence.

YouTube suit cinq règles de design pour laisser un maximum de place aux vidéos

Sur le blog officiel de YouTube, Jonathan Terleski, vice-président chargé du design, a détaillé cinq principes. Le premier veut que le contenu passe avant tout le reste. Résultat, les encarts produit qui recouvraient les vidéos longues ont migré vers un bandeau sous le lecteur du site. Vient ensuite la chasse aux fonctions peu utilisées, rangées hors de vue dès qu’elles ne servent pas sur le moment. Côté Shorts, les titres ont été condensés et plusieurs icônes de droite retirées. Chaque pixel doit compter, résume le billet.

Troisième règle, la solution la plus simple gagne toujours. Plusieurs étapes ont sauté dans la création d’un Short. Vient la cohérence, avec des icônes, une typographie et des mises en page identiques du mobile au navigateur. Voilà pourquoi les libellés ont disparu sous les boutons d’action. Reste le cinquième principe, qui étend ces règles au site web et aux téléviseurs. YouTube note aussi que les publicités ne repoussent plus le titre de la vidéo vers le bas. Le tout doit rendre l’appli plus intuitive sans bousculer les réflexes acquis au fil des ans. Ce discours ne convainc pourtant pas les habitués, comme l’ont montré les réactions aux refontes précédentes.


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