PlayStation : Sony est déjà en train de tuer sa production de disques, n’espérez pas un retour en arrière

On aurait pu croire, dans un élan d'espoir fou, que la décision de Sony de tuer le jeu physique avait été prise dans la précipitation et qu'il était encore possible de lui faire entendre raison. Ce n'est malheureusement pas le cas, comme le montrent les dernières usines de fabrication de disques qui commencent déjà à travailler sur d'autres projets.

crash bandicoot boîte jeu ps5

Vous n'êtes probablement pas passés à côté de l'information, tant celle-ci a provoqué un séisme auprès des joueurs et sur Internet tout entier. À compter de 2028, Sony va cesser la production de disques pour les versions physiques de ses jeux PlayStation. Sur Internet, quand elle ne laisse pas tout simplement place à la colère, la stupéfaction s'est vite transformée en incrédulité. Sûrement, se dit-on, que si l'on râle assez fort, Sony pourrait faire marche arrière. Après tout, cela s'est déjà vu par le passé.

Malheureusement, il semblerait que le rétropédalage ne soit pas à l'ordre du jour au sein de la firme japonaise. Le jour de l'annonce, le média autrichien ORF Salzburg a obtenu une interview de Dietmar Tanzer, un nom qui ne vous dit probablement rien mais qui tient pourtant un rôle décisif dans cette histoire. Dietmar Tanzer n'est pas n'importe qui, il est à la tête de toutes les lignes de production de disques chez Sony.

Sur le même sujet — Mort du jeu physique : Internet réagit (mal) à l’annonce choc de PlayStation

Sony ne compte pas revenir sur sa décision concernant la mort du jeu vidéo physique

Dietmar Tanzer nous apprend ainsi que l'usine de Sony située à Thalgau, en Autriche, est d'ores et déjà en train de réorienter son activité. Il faut ici souligner que Thalgauy est particulièrement central dans la production de CD au sein de Sony. À l'heure actuelle, l'usine fabrique environ 600 000 disques par jour. Il n'est pas question ici d'une usine parmi tant d'autres du groupe japonais. Il s'agit de son centre névralgique, et surtout de la dernière que Sony possède encore à 100 %.

Cette usine, donc, prévoit de ne fabriquer plus que 10 % de sa production actuelle. Elle a d'ores et déjà commencé à réorienter son activité vers la production de microlentilles optiques. Selon ORF Salzburg, Sony aurait investi 30 millions d'euros dans ce domaine, dans le but de commencer la production de masse dès l'année prochaine. Ses autres usines de fabrication de disques, notamment aux États-Unis, ont opéré ce virage il y a déjà quelques années, offrant leurs services de sous-traitance aux constructeurs automobiles.

Autrement dit, la décision de Sony de mettre fin au jeu vidéo physique est calculée depuis des années. Et l'entreprise n'a vraisemblablement aucune intention de revenir en arrière.


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